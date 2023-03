Tempesta d’amore: Max distrugge la carriera di Vanessa! | Puntate italiane

Nella vita di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) ci sono ormai da tempo due grandi amori: Max Richter (Stefan Hartmann)… e la scherma! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, entrambi finiranno per ferirla… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa vuole vincere il torneo di scherma

Arrivata al Fürstenhof come grande atleta e fitness trainer, ormai da tempo Vanessa Sonnbichler ha seguito le orme dello zio Alfons (Sepp Schauer) come concierge. Non per questo, però, ha rinunciato alla sua grande passione: la scherma.

Dotata di grandissimo talento, la ragazza si allena infatti ormai da mesi per realizzare il sogno di vincere i campionati nazionali del suo sport preferito. E proprio per inseguire questo sogno, la Sonnbichler ha più volte trascurato persino l’uomo che ama…

Come ricorderete, fu infatti a causa della “fissazione” di Vanessa scherma era infatti scoppiato il litigio con Max che ha poi portato alla loro temporanea separazione e al tradimento da parte del ragazzo. Una ferita che non si è mai del tutto rimarginata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa perde la finale e accusa Max

Come sappiamo, pur avendo perdonato il suo amato, Vanessa non riesce infatti a togliersi dalla testa il timore che quest’ultimo possa tornare a tradirla. Non c’è dunque da stupirsi se la ragazza è andata nel panico quando ha scoperto che Max sta avrebbe affrontare un corso di sopravvivenza in compagnia di un’istruttrice decisamente avvenente di nome Nico (Patricia Ivanauskas)…

Temendo per la propria relazione, il fitness trainer proverà a tranquillizzare la fidanzata, offrendosi addirittura di annullare il corso di sopravvivenza. A quel punto, però, la Sonnbichler deciderà di mostrarsi forte e rassicurerà il compagno di avere tutto sotto contro. Ma sarà davvero così?

Ebbene, purtroppo la risposta è “no”! Quando poco dopo la ragazza prenderà parte ai campionati nazionali di scherma, i suoi pensieri continueranno infatti ad essere concentrati su Max e sul terrore che quest’ultimo la stia tradendo con Nico. Il risultato? Arrivata in finale, Vanessa perderà la concentrazione e verrà sconfitta ad un passo dalla vittoria del titolo di campionessa nazionale!

Inutile dire che si tratterà di uno shock per la ragazza, che tornerà al Fürstenhof disperata e, soprattutto, furiosa con il fidanzato. Ai suoi occhi, infatti, la colpa della sua disfatta è proprio di quest'ultimo! Per questa coppia sarà dunque definitivamente finita?