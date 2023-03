Tempesta d’amore: Max e la proposta shock a Vanessa per salvare il loro amore | Puntate italiane

Amare qualcuno significa anche essere pronti a fare sacrifici per l’altro. Lo sa bene Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore farà un sacrificio fino a poco fa inimmaginabile pur di salvare la sua relazione con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa accusa Max

Si dice che l’amore non basta quando manca la fiducia… e Max e Vanessa ne sono l’esempio! Da quando il fitness trainer ha tradito la fidanzata, quest’ultima non riesce infatti a dimenticare l’accaduto e vive nel continuo terrore che il suo amato possa nuovamente invaghirsi di altre donne.

Un timore che la porterà a distrarsi in uno dei momenti più importanti della sua carriera: la finale del torneo nazionale di scherma. Il risultato? La ragazza perderà all’ultimo istante, vedendo così svanire il suo grande sogno di diventare campionessa tedesca.

Inutile dire che per Vanessa sarà una grande delusione, che si tramuterà però poi presto in rabbia non appena tornerà a casa: quando si troverà di fronte Max, le sarà infatti chiaro che è stato proprio il timore che quest’ultimo la stesse tradendo a portarla alla sconfitta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max fa una proposta a Vanessa

Ovviamente il fitness trainer resterà di stucco di fronte alle accuse della sua amata e proverà ancora una volta a rassicurare quest’ultima sulla propria fedeltà. Nulla, però, servirà: poco dopo la Sonnbichler fraintenderà infatti una scena tra il fidanzato ed una cliente del Furstenhof, finendo per fare una scenata di gelosia che rischierà di far perdere a entrambi il lavoro.

A quel punto a Max sarà chiaro di dover intervenire se non vuole perdere per sempre la donna che ama: dopo essersi confidato con Gerry (Johannes Huth), proporrà a Vanessa di partire insieme per un viaggio in camper. Ma sarà davvero l’idea giusta?

Anche se la Sonnbichler accetterà, Richter si renderà conto che l'idea del viaggio in camper è in realtà più un suo sogno che un desiderio della fidanzata. E così – dopo aver preso il coraggio a due mani – Max farà a Vanessa una proposta sconvolgente: vendere il suo amato camper e fare un figlio!