Tempesta d’amore: Max e Vanessa decidono di fare un figlio (ma lui ha mentito) | Anticipazioni italiane

La sincerità non è mai stata una delle migliori qualità di Max Richter (Stefan Hartmann). Se normalmente il fitness trainer mente per il proprio tornaconto, però, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo farà per salvare il suo amore con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max propone a Vanessa di fare un figlio

Non importa se a parole lo ha perdonato: da quando ha scoperto che Max l’ha tradita, Vanessa non riesce più a fidarsi del fidanzato. E a nulla serviranno i tentativi di lui di rassicurarla, tanto che la Sonnbichler farà al compagno una scenata di gelosia davanti ad una cliente del Fürstenhof!

A quel punto a Max sarà chiaro di fare qualcosa se non vuole perdere la sua Vanessa e così proporrà a quest’ultima di girare insieme l’Europa in camper. Sarà la mossa giusta? Forse no…

Richter si accorgerà infatti che il viaggio è un sogno più suo che della sua amata: l’unica cosa che quest’ultima vuole davvero è una famiglia. E così il ragazzo farà un’azione decisamente generosa: venderà il suo amato camper e proporrà a Vanessa di fare un figlio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max ha mentito a Vanessa

Inutile dire che la ragazza non riuscirà a credere alle proprie orecchie e accetterà con entusiasmo la proposta del suo amato. Al settimo cielo, Vanessa comunicherà dunque a tutti la bella notizia e si preparerà a diventare madre.

E Max? Benché felice di aver contribuito alla gioia della sua amata, non condividerà lo stesso slancio di quest’ultima. Ed il motivo salterà presto fuori…

Durante una conversazione privata con Gerry (Johannes Huth), il fitness trainer confesserà infatti di non volere realmente diventare padre, ma di essere pronto a sacrificarsi per amore di Vanessa. Quest’ultima scoprirà il suo inganno? Seguici su Instagram.