Tempesta d’amore: Paul in preda agli attacchi di panico! Ecco cosa gli sta succedendo… | Puntate italiane

La vita di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) sta per cambiare per sempre. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore prenderà infatti il via una storyline drammatica incentrata proprio sul bel protagonista della diciottesima stagione della soap. E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: La storia di Manuela von Thalheim

In questi giorni stiamo assistendo alla consacrazione dell’amore tra Paul e Constanze (Sophia Schiller), che diventeranno finalmente una coppia dopo aver a lungo evitato di dare una “definizione” al loro rapporto.

Sarà proprio allora che Lindbergh scoprirà che la fidanzata nasconde – dietro la sua scorza dura – una ferita profonda mai rimarginata. Da bambina Constanze era infatti legatissima sia a Henning (Matthias Zera) – con cui è tutt’ora molto unita – sia alla sorella minore di quest’ultimo: Manuela.

Questo affiatatissimo trio fu però distrutto da una tragedia: ancora bambina, Manuela fu travolta da un auto pirata e morì sul colpo. Una tragedia da cui né Henning né Constanze si sono mai ripresi, complice il fatto che l’assassino della loro amata non fu mai trovato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul ha degli attacchi di panico

Ebbene, questa drammatica storia verrà alla luce in occasione dell’avversario della morte di Manuela. Paul accompagnerà infatti Constanze e Henning ad una cappella per commemorare la sfortunata von Thalheim e scoprirà dunque quanto accaduto anni prima.

Inutile dire che Lindbergh resterà molto colpito dal racconto della morte della piccola Manuela, ma la sua reazione supererà ogni aspettativa. Quando si metterà al volante per tornare verso il Fürstenhof, verrà infatti improvvisamente sopraffatto da un violentissimo attacco di panico!

Benché sconvolto dall’accaduto, Paul penserà che si tratti di un episodio isolato probabilmente dovuto al ricordo della morte della sua amata Romy (Désirée von Delft). Così, però, non sarà! Quando – alcune ore dopo – il ragazzo proverà nuovamente a mettersi alla guida della propria auto, si troverà nuovamente paralizzato. Cosa starà succedendo?

Possiamo anticiparvi che le crisi di Paul non saranno né dovute allo stress né al dolore per la morte di Romy… bensì a dei cosiddetti déjà vu! Il racconto della morte di Manuela von Thalheim risveglierà infatti in Lindbergh dei terribili ricordi a lungo rimossi… Seguici su Instagram.