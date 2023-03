Una delle storyline più drammatiche e importanti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta per avere inizio. Nelle prossime puntate italiane della soap verrà infatti alla luce una storia drammatica destinata a stravolgere molte vite… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Constanze diventano una coppia

Eroe romantico vittima di una vita decisamente crudele, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) è da qualche mese tornato al Fürstenhof nella speranza di riuscire a ricominciare da capo dopo la morte della moglie Romy (Désirée von Delft) e il fallimento della sua relazione con Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus). Ed effettivamente così è stato…

Come sappiamo, l’uomo si è infatti legato a Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), con cui ha inizialmente iniziato una storia basata sull’attrazione fisica, presto evoluta in una vera e propria relazione.

Ben presto, però, Paul si renderà conto di non sapere molto del passato della sua fidanzata, la cui vita è stata segnata da una terribile tragedia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la storia di Manuela von Thalheim

Donna dal carattere decisamente difficile, Constanze non si è fatta molti amici nella sua vita. Una persona, però, fa eccezione: suo cugino Henning (Matthias Zera). L’affiatamento tra i due è evidente e dura fin dall’infanzia. Ciò che però nessuno sa è che un tempo questo “duo” era in realtà un trio…

Tra qualche giorno scopriremo infatti che Henning aveva una sorella minore di nome Manuela, a cui era legatissimo. Amatissima sia dal fratello che dalla cugina Constanze, la giovanissima von Thalheim formava con questi ultimi un trio apparentemente inseparabile… almeno fino a che non è intervenuto un destino crudele!

Quando era solo una bambina, Manuela fu infatti investita ed uccisa da un pirata della strada, che non fu mai trovato. Una tragedia da cui né Henning né Constanze si sono mai del tutto ripresi.

Ebbene, quando Paul verrà a conoscenza di questa storia ne rimarrà profondamente colpito, tanto da decidere di stare al fianco di Constanze durante il giorno dell'anniversario dell'incidente. Ciò che però l'uomo ignora è di essere lui stesso implicato in quanto accaduto tanti anni prima…