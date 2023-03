Tempesta d’amore: Robert scopre che Ariane è innocente e… | Puntate italiane

Sarà proprio un intrigo a far cadere per sempre Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)? Per quanto l’idea sia allettante, purtroppo la risposta è “no”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady verrà infatti scagionata dalle accuse create ad arte contro di lei da Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E a quel punto per quest’ultimo saranno guai… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane delusa da Robert

Dopo aver lottato contro ogni mezzo per liberarsi di Ariane, Christoph è giunto ad una conclusione: la dark lady può essere sconfitta solo usando le sue stesse armi! Sarà così che l’uomo organizzerà un finto attentato contro Robert (Lorenzo Patanè) per poi seminare delle prove apparentemente schiaccianti contro la dark lady.

Ebbene, inizialmente la Kalenberg sembrerà riuscire a convincere il fidanzato della propria innocenza, ma con il passare del tempo l’uomo inizierà a cadere vittima del terribile sospetto che la compagna sia effettivamente la mandante dell’attentato.

Il risultato? Ferita e umiliata per la mancanza di fiducia del suo amato, Ariane prenderà una decisione drastica: lasciare il loro appartamento! Per loro sarà dunque finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert capisce che Ariane è stata incastrata

Ebbene, come prevedibile la Kalenberg non si arrenderà senza lottare… anzi! Mentre Robert confesserà a Cornelia (Deborah Muller) di non sapere più a chi o cosa credere, Ariane si metterà alla disperata ricerca di indizi che possano aiutarla a scagionarsi.

Sarà così che la dark lady scoprirà nei pressi del luogo dell’attentato una telecamera della guardia forestale, riuscendo a ottenere un’immagine dell’uomo che ha sparato a Robert. Non sarà però questa la prova che la scagionerà…

Eh sì perché sarà Robert stesso a scoprire quanto realmente accaduto: dopo aver ascoltato casualmente una conversazione riservata tra suo padre e André (Joachim Latsch), l’uomo apprenderà infatti non solo che è stato Christoph ad orchestrare l’attentato, ma anche che Werner (Dirk Galuba) sapeva tutto! E a quel punto per i due Saalfeld saranno guai… Seguici su Instagram.