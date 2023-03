Tempesta d’amore: Vanessa fa una confessione inaspettata a Max… | Puntate italiane

Da qualche settimana sono tornati insieme, ma dimenticare una crisi come la loro si sta rivelando più difficile del previsto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) farà infatti a Max Richter (Stefan Hartmann) una confessione che metterà tutto in dubbio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa gelosa di Max

La profonda crisi che ha portato Max e Vanessa a lasciarsi ha indubbiamente lasciato una ferita profonda in questa amatissima coppia. Benché i due si siano riappacificati e siano tornati insieme, infatti, un’ombra incombe sul loro rapporto…

Come sappiamo, alla base della separazione dei due innamorati c’è un tradimento compiuto dal fitness trainer ai danni della fidanzata. Tradimento di cui il fitness trainer si è da tempo pentito, ma che ha intaccato un valore fondamentale della Sonnbichler: la fiducia!

Benché innamoratissima di Max, Vanessa non riesce infatti più a liberarsi dal terrore che il suo amato possa nuovamente tradirla con un’altra donna. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa confessa a Max la sua gelosia

Disperata, la ragazza ha finito per confidarsi con Alfons (Sepp Schauer), che ha provato a tranquillizzarla, assicurandole che Max è pentito del proprio comportamento e non commetterebbe mai lo stesso errore una seconda volta.

Ebbene, le rassicurazioni dello zio sembreranno aiutare Vanessa, ma basterà poco perché quest’ultima vada nuovamente in crisi: quando la ragazza scoprirà che Max affronterà un corso di sopravvivenza nel bosco in compagnia di una coach decisamente avvenente, la sua gelosia finirà infatti per riesplodere!

Rendendosi conto dell'infondatezza delle proprie paure, la Sonnbichler proverà inizialmente a nascondere ciò che prova, ma ben presto si renderà conto di non riuscirci. Sarà così che Vanessa confesserà a Max di non riuscire più a fidarsi di lui e di vivere nel costante terrore che lui la tradisca nuovamente. Come reagirà il fitness trainer?