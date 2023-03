Tempesta d’amore: Werner cacciato dal Fürstenhof! | Puntate italiane

Se il Fürstenhof è uno degli hotel più rinomati al mondo, il merito è soprattutto di Werner Saalfeld (Dieter Bach). L’anziano albergatore ha infatti dedicato la sua intera esistenza all’albergo di famiglia. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la sua strada e quella del Fürstenhof si separeranno nel peggiore dei modi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert smaschera Werner

Da quando Ariane (Viola Wedekind) è riuscita a conquistare oil cuore di Robert (Lorenzo Patané), Werner ha avuto un solo obiettivo: far aprire gli occhi al figlio su chi sia davvero la Kalenberg. Un obiettivo che lo ha portato ad allearsi con il nemico storico della dark lady: Christoph (Dieter Bach).

E così, quando quest’ultimo ha organizzato un finto attentato contro Robert per poi far ricadere la colpa su Ariane, Werner – che era a conoscenza del piano dell’alleato (anche se aveva provato ad impedirlo) – ha preferito tacere. Un silenzio che pagherà a caro prezzo…

Come vi abbiamo anticipato, Robert scoprirà infatti casualmente non solo che è Christoph e non Ariane il vero mandante dell’attentato, ma anche che suo padre sapeva tutto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert caccia Werner

Inutile dire che Robert resterà sconvolto di fronte al comportamento dei due Saalfeld e pretenderà che Werner denunci immediatamente Christoph alla polizia, facendo così scagionare Ariane. Ma basterà per permettere all’anziano albergatore di redimersi?

Ebbene, purtroppo la risposta è “no”! Nonostante i tentativi di Werner di minimizzare il proprio ruolo nell’accaduto (dopotutto l’uomo non sapeva che Christoph avrebbe ignorato il suo veto), Robert non riuscirà a perdonargli suo silenzio durante l’arresto di Ariane.

Il risultato? Deluso dal genitore e determinato a dimostrare ad Ariane di essere dalla sua parte, Robert caccerà Werner dal Fürstenhof, impedendogli di vivere nell’appartamento in cui l’anziano albergatore ha cresciuto i propri figli! E a quel punto i rapporti tra padre e figlio sembreranno compromessi per sempre… Seguici su Instagram.