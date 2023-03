Tempesta d’amore: Yvonne cerca di sedurre Erik! E lui… | Puntate italiane

Non passerà certo inosservato l’arrivo di Yvonne Klee (Tanja Lanäus)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la madre di Josie (Lena Conzendorf) entrerà infatti finalmente in scena. E non tarderà a fare la sua prima mossa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne arriva al Fürstenhof

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore si è già fatto un’idea su chi sia Yvonne, la giovane e affascinante madre di Josie. Personaggio decisamente sfaccettato, la Klee sarà protagonista di una profonda maturazione che la porterà a diventare uno dei volti principali della soap.

Ma chi è dunque Yvonne Klee? E perché è venuta al Fürstenhof? Ebbene, la risposta non è così semplice come si potrebbe pensare: madre naturale di Josie, la donna ha passato tutta la vita a pensare prima di tutto a se stessa e al suo conto in banca piuttosto che alla figlia. Non per questo, però, Yvonne è un mostro… anzi!

A portarla a Bichlheim sarà infatti da una parte il desiderio di rivedere la sua “bambina” e dall’altra quello di poter “accalappiare” un uomo ricco che le possa pagare i debiti e offrire una vita agiata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne cerca di sedurre Erik

Ebbene, effettivamente alla bella Klee non mancheranno le attenzioni maschili: la sua presenza in hotel desterà infatti fin da subito interesse da più parti, a partire da André (Joachim Latsch). La donna avrà però già in mente una “vittima” precisa…

Stiamo ovviamente parlando di Erik (Sven Waasner)! Ora che ha ritrovato il padre di sua figlia, Yvonne penserà infatti di aver trovare l’uomo perfetto per risolvere i suoi problemi: dopo tutto l’uomo ha il “dovere morale” di aiutarla economicamente. La Klee ha però fatto i conti senza Josie…

Quando quest’ultima capirà che la madre vuole incontrare Erik, finirà infatti per preoccuparsi e pretenderà che la donna incontri Vogt solo in sua presenza. Ebbene, Yvonne accetterà… ma solo a parole! Non appena ne avrà la possibilità, si presenterà infatti al Fürstenhof, dove inizierà a flirtare pesantemente con Erik… L’uomo cascherà nella sua trappola? Seguici su Instagram.