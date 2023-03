Tempesta d’amore: Yvonne trova un lavoro (e una nuova vittima!) | Puntate italiane

Vi avevamo anticipato che Yvonne Klee (Tanja Lanäus) sarebbe entrata in scena come un vero uragano… e così sarà! Dopo aver rischiato di rovinare per sempre i rapporti tra Josie (Lena Conzendorf) e Erik (Sven Waasner), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna riuscirà infatti ancora una volta a essere al centro dell’attenzione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik smaschera Yvonne

Amante del lusso e della vita “facile”, Yvonne ha passato buona parte della sua vita saltando da una relazione all’altra, nella speranza di trovare uomini ricchi che le potessero permettere di condurre un’esistenza agiata. Qualcosa, però, è andato storto…

Nonostante il suo grande fascino, la Klee ha infatti sempre finito per legarsi agli uomini sbagliati, tanto da ritrovarsi sommersa dai debiti. E così, quando ha scoperto che la figlia Josie ha ritrovato il padre biologico – Erik – ha pensato di aver finalmente trovato la sua grande occasione. Purtroppo, però, anche questa volta le andrà male!

Erik capirà infatti immediatamente che Yvonne vuole estorcergli del denaro con la scusa di aver dovuto crescere Josie senza il suo aiuto, tanto che l’uomo chiuderà i rapporti sia con lei che con la figlia. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne vuole conquistare Christoph

Inutile dire che Josie resterà sconvolta per l’accaduto e accuserà la madre di aver rovinato ancora una volta la sua vita. Un’accusa che colpirà profondamente la donna, tanto da spingerla a fare le valigie. Fortunatamente, però, nulla sarà perduto…

Dopo essersi riconciliata con Erik, Josie deciderà infatti di concedere alla madre una seconda chance, permettendole di restare a Bichlheim a patto che la donna mantenga le distanze da Erik. Al settimo cielo, non solo Yvonne accetterà le condizioni della figlia, ma deciderà anche di cercarsi un lavoro, trovando aiuto proprio in Vogt.

Per amore di Josie, Erik assumerà infatti Yvonne in prova al bar del Fürstenhof, dove la Klee legherà immediatamente con la sua responsabile: Rosalie (Natalie Alison). Ebbene, per Yvonne si tratterà del lavoro ideale, in quanto potrà essere a stretto contatto con i ricchi clienti dell’hotel. Non sarà però un ospite ad attirare la sua attenzione…

Dopo un breve incontro con Christoph (Dieter Bach), Yvonne capirà infatti che quest’ultimo è un ottimo partito e deciderà di conquistarlo… costi quel che costi! Ci riuscirà? Seguici su Instagram.