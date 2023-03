Terra amara: Zuleyha si sente male (ma non solo lei) | Trama 10 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 10 marzo 2023

C'è in giro uno scorpione e questo costringe Hunkar, Zuleyha e il bambino a trasferirsi momentaneamente al cottage per poter disinfestare la villa. Qui, Zuleyha si ritrova sola con Azize che ha un malore e, per condurla da un medico, si mette alla guida ma, d'un tratto, deve fermarsi in quanto si sente male anche lei; la nonnina però sembra sparita e, nel momento di più grande disperazione, qualcuno accorre in suo aiuto.…