Terra amara: Hatip, la tentazione per convincere Sermin | Trama 13 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 13 marzo 2023

Hatip si reca in prigione e parla a Demir della fuga (in realtà mai accaduta) della moglie solo per farlo crollare a livello psicologico. Sermin decide di sfogarsi con Hatip e Naciye riguardo alle minacce che ha ricevuto da Hunkar; Naciye le fa però capire che può vendicarsi degli Yaman e sarà quello il momento in cui Hatip coglierà l’attimo per convincere Sermin ad unire le forze, in modo da togliere tutti i beni ai Signori di Cukurova.… Seguici su Instagram.