Terra amara: per Demir si mette male | Trama 15 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 15 marzo 2023

Hunkar intende accettare l'offerta fattale da Fekeli, con l'accordo che potrà però riacquistarli allo stesso prezzo non appena avrà il denaro. Nel frattempo, alla villa, Zuleyha è ora certa che Hunkar ha una storia d'amore con Fekeli. Il giorno del processo a Demir, Sermin non è in aula e le cose sembrano mettersi verso il peggio per Demir, il quale continua a ritenere che Zuleyha abbia tentato la fuga con Yilmaz.