Terra amara: Sermin non vuole presentarsi in tribunale | Trama 16 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 16 marzo 2023

Sermin viene a sapere da Fusun che ha ricevuto dei documenti. Rivoltasi all’amica, Sermin dice che non andrà in tribunale e che intende partire per Parigi. Una volta ritirati i documenti, Sermin si reca in ospedale da Sabahattin per parlargli della sua partenza e per negare la richiesta di divorzio. Behice parte per Istanbul insieme a Fekeli. Yilmaz, che si reso conto dell’accordo tra Hunkar e Sermin, va alla ricerca della donna, prima presentandosi da Hatip e poi alla villa degli Yaman. Seguici su Instagram.