Terra amara: Yilmaz vuole incontrare Zuleyha di nascosto | Trama 19 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 19 marzo 2023

Demir, certo che senza di lui Zuleyha sia fuggita con Yilmaz, deve invece ricredersi e chiederle scusa, fino ad assicurarle che farà tutto quello che vuole. Gulten rivela a Yilmaz di non avergli spedito, quando era in prigione, le missive di Zuleyha, ciò per proteggere i due dalla furia di Demir.

Gulten, Gaffur, Saniye, Fadik e Nesrin vengono interrogati da Demir e Hunkar riguardo l’incidente di Saniye. Gulten vuole a tutti i costi difendere Zuleyha e dice che Nesrin – non volendo – ha urtato Saniye. Demir ordina che Gaffur e Saniye lascino la villa, anche se Hunkar li rassicura promettendo loro che in seguito li farà tornare.

Behice parla a Mujgan del gossip che circola riguardo Zuleyha e Yilmaz e di aver visto un duro scontro tra Yilmaz e Demir. Mujgan e Yilmaz litigano. Behice dà dei consigli a Mujgan su come gestire suo marito, Yilmaz si reca alla villa degli Yaman per incontrare Zuleyha di nascosto.