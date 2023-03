Terra amara: Demir riceve una visita da un uomo con una borsa… | Trama 20 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 20 marzo 2023

Gulten è dispiaciuta perché la sua famiglia è stata praticamente cacciata dalla tenuta della famiglia Yaman; ora la donna dice tutto a Zuleyha, che intende parlare con Demir in modo che quest’ultimo permetta a Gaffur e Saniye di tornare a lavorare alla villa. I due trovano Hunkar arrabbiata con il figlio, che non l’ha avvertita di questa sua scelta.

Demir, mentre sta lavorando, riceve una visita da un uomo, che ha trovato la borsa di Sermin dentro cui c'è il biglietto aereo per la sua fuga in Francia e l'assegno che le aveva consegnato Hunkar per modificare la deposizione sulle accuse a Demir per l'omicidio di Cengaver.