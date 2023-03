Terra amara: Zuleyha pensa di aver chiuso con Yilmaz | Trama 25 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 25 marzo 2023

Mujgan e Yilmaz dicono a Behice e Fekeli che aspettano un bambino. Successivamente, per il dispiacere di Mujgan, Yilmaz esce con la scusa di andare in fabbrica, ma è diretto verso la tenuta Yaman dove attende invano Zuleyha. Lei però preferisce non parlargli. I cavalli, alla tenuta, si sono ammalati e Demir se la prende con Hunkar, che secondo lui non sarebbe stata capace di gestire la villa e la tenuta in sua assenza.

Sermin vuole andare via da Adana ma, una volta giunta in banca, si rende che il suo conto è stato nuovamente bloccato dal tribunale. Un’epidemia di antrace colpisce intanto alcuni cavalli della famiglia Yaman: gli animali ora devono essere abbattuti. Saniye non parla con Gulten e la accusa di aver chiesto a Zuleyha di farla tornare alla tenuta. Hunkar intanto è risentita con Demir che l’ha rimproverata di aver trascurato la tenuta e la villa mentre lui non c’era.

Yilmaz vede Zuleyha con l'intenzione di spiegarle perché non è mai arrivato all'appuntamento per fuggire insieme: il motivo è che Mujgan è incinta. Zuleyha, appresa la novità, se ne va e non vuole più vederlo. Behice è interessata a Fekeli.