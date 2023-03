Terra amara: il pollo di Gaffur intossica tutti! | Trama 26 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 26 marzo 2023

Demir non è più accusato omicidio e viene così scarcerato, di conseguenza Ali Rahmet chiede un immediato incontro ad Hunkar per parlare delle terre che ha acquistato da lei: la sua intenzione è di restituirgliele così da evitare che Demir, una volta venuto a sapere della vendita, possa cominciare una guerra contro di lui e contro Yilmaz; Hunkar però non ha il denaro necessario e gli chiede di attendere di poter disporre dell’intera somma. Il problema è che succede proprio ciò che temeva Fekeli: Hatip rivela a Demir della vendita.

Saniye va alle baracche per consegnare gli abiti per la cerimonia di Circoncisione e in tale occasione interagisce con una bambina di nome Uzum la cui madre è malata e ha bisogno di riposo. Dunque Saniye decide di portare Uzum con lei alla tenuta fino al giorno dopo, scatenando ovviamente tutto il suo senso di maternità.

Giunge il giorno della cerimonia di circoncisione organizzata dagli Yaman, alla quale prendono parte anche gli uomini più importanti di Cukurova. Ai braccianti viene servito del pollo che Gaffur ha acquistato da Hatip, ma poi tutti coloro che hanno mangiato quel pollo si sentono malissimo, con un grande danno d'immagine per la famiglia Yaman.