Terra amara: Mujgan decide di partire e di lasciare Yilmaz | Trama 29 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 29 marzo 2023

Mujgan non vuole rinunciare alla chance di diventare madre e così intende partire per l’America, lasciando Yilmaz dopo aver compreso che lui è tuttora innamorato di Zuleyha. Gaffur viene declassato e dunque Saniye viene dominata da Demir nuovo capo dei braccianti. Dopo alcune dichiarazioni avverse nei confronti della famiglia Yaman rilasciate a un giornale del luogo da Sermin, Demir decide insieme a Zuleyha di farsi venire in mente un piano per salvare la propria reputazione… Seguici su Instagram.