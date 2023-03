Terra amara: Yilmaz picchia Salim, ecco perché | Trama 8 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 8 marzo 2023

Gaffur riesce a consegnare il denaro a un'ignara Hunkar, mentre Saniye teme che ci sia qualcosa che non va e che Gaffur abbia combinato qualcosa (tanto da metterlo in guardia). Sermin resta nascosta in casa di Hatip, intanto gli uomini di Hunkar continuano a cercarla. Yilmaz picchia Salim e riesce in questo modo a farsi consegnare le foto utilizzate per ricattare Behzat e con le quali avrebbe ricattato anche Mujgan. Tra l'altro, il nostro protagonista scopre che l'uomo ricatta anche altre persone…