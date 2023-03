Terra amara: Demir chiede perdono a Zuleyha | Trama 9 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 9 marzo 2023

Dopo la brutta fine di Bezhat, Behice è ospite di Yilmaz e Fekeli e lei si ricrede sul loro conto. Yilmaz appare molto turbato: non riesce a dimenticare Zuleyha, ma al tempo stesso non intende far soffrire Mujgan. Demir, in prigione, chiede a sua madre Hunkar di non trattare Zuleyha alla stregua di una prigioniera e di conseguenza, quando Zuleyha lo va a trovare in carcere, lui le chiede perdono per tutto quello che le ha fatto. Hunkar si confronta con Sermin e la invita a ritrattare la sua testimonianza contro Demir…