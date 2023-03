Terra Amara: Behice ai ferri corti con Müjgan, ecco perché | Anticipazioni

Anche i rapporti di fiducia più solidali rischieranno di incrinarsi inesorabilmente nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La perfida Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) se la prenderà infatti con la nipote Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) per un motivo ben specifico…

Terra Amara, news: Müjgan e le premure eccessive per Kerem Ali

La storyline partirà in seguito alla nascita di Kerem Ali, il figlio di Müjgan e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che come saprete nascerà lo stesso giorno di Leyla, la figlia di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Inviperita con il marito, colpevole di aver portato la rivale in ospedale (poiché colta dalle doglie) invece di stare al suo fianco, Müjgan svilupperà una vera e propria gelosia ossessiva verso la Altun, che culminerà in una serie di scontri.

Il peggiore degli stessi si avrà però quando Müjgan lascerà la sua casa per qualche ora perché dovrà firmare dei documenti in ospedale. Yilmaz non riuscirà a badare più di tanto alle esigenze del piccolino, che sarà abituato a mangiare soltanto il latte materno, e chiederà a Züleyha di fargli una poppata per calmarlo. Una visione che manderà letteralmente in escandescenze Müjgan, la quale caccerà la Altun di casa e le intimerà di non intromettersi mai più nella sua quotidianità…

Terra Amara, trame: Müjgan fa la spia a Demir

Ma da cosa deriverà tutto l’astio di Müjgan? È molto semplice: la dottoressa avrà scoperto che Adnan è figlio di Yilmaz e starà facendo il possibile affinché il marito non si renda conto del legame di sangue che lo unisce al piccolino.

In cerca di una soluzione, dopo che si lascerà sfuggire con Behice la reale paternità del Yaman Junior, Müjgan non esiterà quindi a recarsi da Demir e gli spiffererà che Züleyha ha avuto la faccia tosta di tentare di allettare Kerem Alì sostituendosi a lei.

Tale confessione, neanche a dirlo, innescherà uno scontro piuttosto acceso tra Züleyha e Demir, con quest’ultimo che giurerà alla moglie che gliela farà pagare qualora dovesse avvicinarsi nuovamente a Yilmaz. Come già anticipato, la mossa di Müjgan non piacerà affatto a Behice…

Terra Amara, spoiler: Behice fa una ramanzina a Müjgan

Eh sì: quando Züleyha si presenterà da Müjgan in cerca di un chiarimento con lei, dove vorrà rimarcare che ha soltanto cercato di placare la fame di Kerem Alì senza nessun secondo fine, Behice si schiererà apertamente contro la nipote, che rimprovererà per l’evidente ossessione e la gelosia che ha nei riguardi della Altun.

A detta di Behice, Müjgan non starà facendo altro che spingere il marito tra le braccia di Züleyha con il suo atteggiamento e la inviterà a darsi una calmata prima che sia troppo tardi (soprattutto quando scoprirà che è andata a raccontare quanto successo con la poppata persino a Demir).

Ma Müjgan darà ascolto alle parole della zia o continuerà imperterrita a farsi soffocare dalle sue insicurezze? Seguici su Instagram.