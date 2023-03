Terra Amara: Çetin e Gülten pensano finalmente al matrimonio | Anticipazioni

Un’emozione davvero piacevole è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: superati tutti gli ostacoli nella nascita della loro relazione, la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) e il “tuttofare” Çetin Ciğerci (Aras Şenol) saranno finalmente liberi di pensare al loro matrimonio. E quasi tutti i personaggi della telenovela appoggeranno la loro unione…

Terra Amara, news: Gülten e l’omicidio di Ercüment

La storyline arriverà ad un punto definitivo di svolta quando Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) si troveranno a dover collaborare per far sì che il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) interrompa le indagini legate all’assassinio di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), ossia l’uomo che ha stuprato la povera Gülten.

Già sapete che i due uomini consegneranno cinque milioni di lire turche a Emel, la sorella del defunto, affinché si rechi in Procura per dire che Ercüment è stato ucciso a causa dei suoi numerosi debiti di gioco. Un’iniziativa con cui porranno di fatto fine alle indagini, rischiose soprattutto per Yilmaz, l’artefice reale del delitto intervenuto in difesa della domestica.

Per Demir, invece, sarà l’escamotage giusto per ripulire il nome di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), dato che i cittadini di Cukurova stavano iniziando ad insinuare che fosse lui l’assassino del cugino, desideroso di vendicarsi per l’ipotetica violenza, in realtà mai avvenuto, subita dalla moglie.

Terra Amara, trame: Gülten e Çetin, preparativi di nozze

Fatto sta che l’avvenimento aprirà di fatto le porte per un futuro felice tra Gülten e Çetin. Quest’ultimo vorrà infatti sposare la donna, nonostante il disonore subito, e verrà accettato in famiglia persino dal dispotico cognato Gaffur (Bülent Polat). Dato che non ci saranno più ostacoli, i “piccioncini” cominceranno quindi a parlare dei preparativi della loro festa di fidanzamento, considerata ovviamente il preludio di un loro futuro matrimonio.

Insomma, l’amore trionferà, anche se i telespettatori dovranno presto porsi una domanda: chi sarà in prima linea per organizzare il felice evento?

Terra Amara, spoiler: chi organizzerà il fidanzamento tra Gülten e Çetin?

Come già starete pensando, a mettersi in prima linea per organizzare le nozze saranno Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin), sinceramente affezionati a Gülten e Çetin, con buona pace sia di Gaffur e sia dei genitori dell’uomo (a cui in teoria spetterebbe il compito di fare gli onori di casa). Ma stavolta tutto andrà per il verso giusto o ci saranno degli intoppi? Seguici su Instagram.