Terra Amara: Çetin verrà pugnalato! Ecco perché

Le disgrazie a Cukurova non finiscono mai. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Çetin Ciğerci (Aras Şenol) sarà il protagonista di una brutta avventura. Il ragazzo verrà infatti pugnalato al termine di una discussione…

Terra Amara, news: Çetin tra Gülten e i problemi dei Yaman

La storyline partirà nel momento in cui Çetin si troverà a dover posticipare il suo fidanzamento ufficiale con Gülten Taşkın (Selin Genç); ciò avverrà quando Demir Yaman (Murat Ünalmış) darà di matto alla visione di un video apparentemente compromettente tra la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e l’ex Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), mandatogli dalla sempre più folle e insicura Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Demir si convincerà del fatto che Züleyha abbia intrecciato una relazione extraconiugale con Yilmaz e, dato che non avrà il coraggio di ucciderla come si era prefissato di fare, deciderà di cacciarla dalla tenuta impedendogli di vedere i piccoli Adnan e Leyla. Una situazione a dir poco complicata, che finirà per coinvolgere pure Çetin, poiché quest’ultimo non riuscirà a trascorrere tanto tempo al fianco della sua amata Gülten a causa dei tanti problemi che avvolgeranno i Yaman…

Terra Amara, spoiler: Çetin viene pugnalato!

Occhio quindi a tutto quello che succederà con il proseguire della narrazione: anche se non potrà starle vicino come vorrebbe, Çetin sentirà di dover proteggere Gülten (e, di conseguenza, la sua amica Züleyha) dalle chiacchiere dei vicini. Proprio per questo non esiterà a scontrarsi con alcuni conoscenti, che giudicheranno l’atteggiamento libertino della Altun, apostrofandola con delle parole poco carine per via della sua presunta tresca con Yilmaz.

Agendo in tale maniera, Çetin andrà incontro ad un grosso pericolo: appena tenterà di picchiare uno degli uomini, un secondo uomo entrerà in soccorso dell’amico e gli darà una pugnalata alla gamba destra. Cosa che renderà necessario il suo immediato trasporto al pronto soccorso…

Fortunatamente, le condizioni di salute di Çetin appariranno buone fin dal primo istante, tant’è che se la caverà con una medicazione, pochi punti ed alcuni giorni di riposo. La scampata “tragedia” sarà però soltanto la prima di una notte abbastanza turbolenta che si abbatterà su tutta Cukurova.

Ancora una volta, infatti, le azioni fuori controllo di Müjgan determineranno una serie di eventi pericolosi che porteranno qualcun altro a farsi seriamente del male e persino ad un clamoroso arresto…