Terra Amara: cosa ne farà Müjgan del video di Yilmaz e Züleyha? | Anticipazioni

Nelle prossime settimane di programmazione di Terra Amara, l’omicidio di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) sarà nuovamente al centro della scena. E così, mentre Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) si troveranno a dover collaborare per evitare che tutto quanto degeneri, la gelosissima Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) commetterà un’azione che rischierà di compromettere tutto quanto…

Terra Amara, news: Züleyha scopre qualcosa di negativo su Yilmaz

La faccenda si accenderà nelle puntate italiane della soap in onda tra qualche mese nel momento in cui il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) dirà all’esterrefatto Demir che qualcuno lo ha denunciato in forma anonima per l’omicidio del cugino Ercüment. Dato che saprà benissimo che il parente è stato “freddato” da Yilmaz dopo essersi macchiato della violenza su Gülten Taşkın (Selin Genç), il Yaman capirà subito che qualcuno sta cercando di incastrarlo e i sospetti si concentreranno, come effettivamente sarà, sulla capricciosa e vendicativa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu).

In ogni caso, prima di fare qualsiasi passo, Demir vorrà vederci chiaro su tutta la situazione venutasi a creare, ma nonostante ciò anticiperà alla madre Hünkar (Vahide Perçin) che non esiterà a fare al Pubblico Ministero il nome di Yilmaz qualora dovesse rischiare di essere effettivamente accusato del crimine. Il discorso verrà ascoltato in parte da Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che – spaventata – si metterà subito in contatto telefonico con Akkaya…

Terra Amara, trame: Züleyha e Yilmaz si incontrano ma…

Occhio perciò ai successivi passaggi della storia: subito dopo la telefonata, Yilmaz deciderà di incontrare Züleyha in un casa di proprietà dei Yaman, dove avrà appunto modo di spiegarle che ha ucciso Ercüment solo per difendere la povera Gülten. Un chiarimento del tutto innocente tra i due ex, che verrà spiato da lontano da Müjgan.

Come facilmente prevedibile, la dottoressa fraintenderà tutto quanto e filmerà la Altun e Akkaya proprio mentre si staranno abbracciando. In preda alla gelosia e credendo che i due abbiano una relazione extraconiugale, la donna finirà dunque per commettere un’azione dalla imprevedibili conseguenze…

Terra Amara, spoiler: Müjgan manda il video a Demir

Possiamo infatti anticiparvi che, incurante dei problemi che potrebbe causare, Müjgan deciderà di mandare il video in forma anonima a Demir, per spiattellargli ciò che crederà sia la verità sul relazione “immorale” tra Yilmaz e Züleyha. Almeno per ora, il Yaman non potrà visualizzarlo, visto che in azienda si sarà rotto il proiettore e dovrà aspettare un po’ di tempo.

Prima o poi, la “bomba” sarà però destinata inevitabilmente ad esplodere, proprio quando Yilmaz e Demir arriveranno ad un punto di svolta nel loro controverso rapporto… Seguici su Instagram.