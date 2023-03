Terra amara, anticipazioni dal 13 al 18 marzo 2023

Una pericolosa caduta dalle scale caratterizzerà la nuova settimana di Terra amara, anche perché la protagonista femminile verrà ingiustamente accusata! Vediamo dunque cosa accadrà intorno a metà marzo, ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 13 a sabato 18 marzo 2023

Hunkar delega a Saniye il compito di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova che tiene ogni anno, con lo scopo di dimostrare a tutti che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente. Parallelamente, decide di vendere alcuni terreni così da pagare Sermin per farle cambiare testimonianza al processo, in modo da scagionare Demir. Hatip, che viene a sapere della vendita dei terreni, fa un’offerta a Hunkar, ma il prezzo che propone è troppo basso.

Hunkar decide di accettare l’offerta di Fekeli, con la promessa che potrà ricomprarli alla stessa cifra non appena avrà i soldi. Intanto, alla villa, Zuleyha ha la conferma che Hunkar ha una relazione sentimentale con Fekeli. Il giorno del processo a Demir, Sermin non si presenta e le cose sembrano mettersi male per Demir, che continua a credere che sua moglie Zuleyha abbia tentato la fuga con Yilmaz.

Terra amara: Zuleyha accusata ingiustamente

Sermin apprende da Fusun di aver ricevuto dei documenti. Recatasi dall’amica, Sermin afferma che non si presenterà in tribunale e che è pronta a partire per Parigi. Ritirati i documenti, Sermin va in ospedale da Sabahattin per informarlo della sua partenza e per negargli il divorzio. Behice parte per Istanbul accompagnata da Fekeli. Yilmaz, intuito l’accordo tra Hunkar e Sermin, si mette alla ricerca della donna, prima presentandosi da Hatip e poi alla villa degli Yaman.

Zuleyha e Saniye litigano e quest’ultima, caduta dalle scale, riporta una ferita alla testa e viene portata priva di sensi in ospedale. Yilmaz e Zuleyha parlano in privato di fuggire di nuovo insieme. Hunkar mostra ad Hayati la lettera che ha estorto a Sermin.

Zuleyha viene accusata ingiustamente di aver spinto Saniye giù dalle scale e Demir, in prigione, conta di uscire, evitando la pena capitale grazie alla ritrattazione di Sermin. Quest’ultima però, inseguita dagli uomini di Hatip, è vittima di un incidente e finisce in coma. L’incidente agli occhi di tutti sembra il motivo per cui Sermin non si presenta all’udienza decisiva. Ciò mette in agitazione Hunkar e Yilmaz. Hunkar vorrebbe vivesse perché ha pagato Sermin per ritrattare l’accusa a Demir.

Yilmaz vorrebbe che Sermin morisse per evitare che possa scagionare Demir, ma allo stesso tempo è sconvolto da questo pensiero. Mujgan sente che Yilmaz si sta allontanando da lei e cerca di riconquistarlo. Saniye torna a casa dopo la caduta dalle scale che ha indotto Gaffur a pensare fosse morta. Behice scopre di essere sul lastrico a causa dei debiti accumulati dal fratello suicida.

Scagionato dalla ritrattazione di Sermin, Demir esce di prigione. Yilmaz se ne rammarica e Hatip, preoccupato, pensa di fuggire. Fekeli difende Behice dalle avance di due balordi, sparando alle gambe di uno dei due. Mujgan, sollecitata a rinunciare all’eredità del padre, vorrebbe pagare il debito per salvarne l’onore, ma poi con rammarico si convince che non è possibile. Anche Yilmaz sostiene che il debito è troppo alto, ma lo fa in maniera distratta e Mujgan ne rimane amareggiata. Demir, convinto che in sua assenza Zuleyha sia fuggita con Yilmaz, si deve ricredere e, nel chiedere scusa a Zuleyha, le assicura che farà tutto ciò che vuole. Gulten confessa a Yilmaz di non avergli spedito, quando era in carcere, le lettere di Zuleyha, che avrebbero cambiato il corso delle loro vite.

Gulten confessa a Yilmaz di non aver spedito le lettere scritte da Zuleyha per proteggere i due dall'ira di Demir. Gulten, Gaffur, Saniye, Fadik e Nesrin vengono interrogati da Demir e Hunkar riguardo l'incidente di Saniye. Disgustata dalle bugie della famiglia, Gulten difende Zuleyha e dice che è stata Nesrin a urtare accidentalmente Saniye. Demir ordina che Gaffur e Saniye lascino la villa. Hunkar li rassicura che a tempo debito li farà tornare.