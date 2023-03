Terra amara, anticipazioni dal 20 al 25 marzo 2023

Un difficile piano di fuga caratterizzerà la nuova settimana di Terra amara, ma non è detto che vada a compimento! Vediamo dunque cosa accadrà dal 20 al 25 marzo, ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 20 a sabato 25 marzo 2023

Gulten, triste perché la sua famiglia è stata allontanata dalla tenuta della famiglia Yaman, si confida con la sua amica Zuleyha, che decide di parlare con Demir affinché dia il permesso a Gaffur e Saniye di tornare a lavorare alla villa. I due trovano la signora Hunkar, arrabbiata con il figlio per non averla avvisata di questa sua scelta. Mentre Demir si trova al lavoro, riceve una visita da un uomo che ha trovato la borsa di Sermin dentro la quale c’è il biglietto aereo per la sua fuga in Francia e l’assegno che le aveva dato la signora Hunkar per cambiare la deposizione sulle accuse a Demir per l’omicidio di Cengaver.

Mentre Hunkar e Demir stanno discutendo per il denaro elargito dati a Sermin, lui viene convocato dal procuratore che gli comunica che verrà scagionato dalle accuse di omicidio perché sulla pistola ritrovata non sono state rinvenute le sue impronte.

Il ritrovamento della pistola con cui è stato ucciso Cengaver scagiona Demir. Questa notizia fa tremare Hatip, ma lascia Yilmaz molto perplesso e lo rende nervoso. Mujgan, che soffre per il comportamento di suo marito, si confida con Fekeli e gli chiede invano spiegazioni. Con la complicità di Gulten, Yilmaz e Zuleyha pianificano la loro fuga e si espongono a enormi rischi. Intanto continuano le tensioni tra Zuleyha e Saniye, che nessuno sembra capire.

Terra amara: Zuleyha non riesce a fuggire con Yilmaz

Approfittando della confusione durante una cena che si svolge nella villa degli Yaman, Zuleyha parte per raggiungere il punto d’incontro stabilito con Yilmaz. Nel frattempo, Yilmaz si reca all’ospedale per informare Mujgan della sua scelta di partire e del suo amore per Zuleyha. Tuttavia, una notizia inaspettata da parte di Mujgan lo pietrifica. Yilmaz avrà la forza di portare avanti il piano di fuga con Zuleyha?

Yilmaz si precipita al luogo dell’appuntamento con Zuleyha, ma tutto ciò che trova è un ciondolo da lei lasciato. La ragazza, una volta tornata alla tenuta, chiama Yilmaz pensando che non si sia presentato per qualche grave motivo, ma, quando sente che si sta divertendo a cena con la sua famiglia, capisce che lui ha scelto di restare. Gulten allora si offre di andare a indagare e chiede informazioni a Cetin, ma le sue ricerche non danno frutti.

Mujgan e Yilmaz informano la zia Behice e Fekeli del loro bambino in arrivo. Subito dopo, sotto lo sguardo dispiaciuto e preoccupato di Mujgan, Yilmaz esce, con la scusa di andare in fabbrica, per raggiungere la tenuta Yaman, dove aspetta invano Zuleyha. Lei decide però di non volergli parlare. Intanto, alla tenuta, i cavalli si sono ammalati e Demir sembra accusare Hunkar di non essere stata in grado di gestire la villa e la tenuta in sua assenza.

Sermin ha deciso di andarsene da Adana ma, una volta in banca, scopre che il suo conto è di nuovo bloccato dal tribunale. Un'epidemia di antrace colpisce alcuni cavalli della famiglia Yaman che devono essere abbattuti. Saniye non parla con Gulten, la accusa di aver chiesto a Zuleyha di farla tornare alla tenuta. Hunkar, invece, non parla con Demir perché il figlio l'ha rimproverata di aver trascurato la tenuta e la villa in su assenza. Yilmaz incontra Zuleyha per spiegarle perché non si è presentato all'appuntamento per scappare insieme. La verità è che lui ha desistito perché Mujgan è incinta. Zuleyha alla notizia se ne va con la chiara intenzione di non volerlo più vedere. Intanto Behice ha messo gli occhi su Fekeli. Al circolo si festeggia l'insediamento del nuovo Governatore. I notabili ci sono tutti e il confronto tra loro sarà inevitabile.