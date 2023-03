Terra amara, anticipazioni dal 26 marzo al 1° aprile 2023

Demir picchia Gaffur nelle prossime puntate di Terra amara, mentre Zuleyha e Mujgan daranno inconsapevolmente luogo a una situazione potenzialmente imbarazzante! Vediamo dunque cosa accadrà dal 26 marzo al 1° aprile, ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 26 a sabato 1 aprile 2023

Demir è stato scagionato dall’accusa di omicidio e scarcerato, così Ali Rahmet chiede un tempestivo incontro ad Hunkar per discutere delle terre che ha acquistato da lei. Vorrebbe restituirgliele in modo da evitare che Demir, una volta scoperto della vendita, possa iniziare una guerra contro di lui e contro Yilmaz, ma la donna non ha i soldi necessari e gli chiede di aspettare di poter disporre dell’intera cifra. Nel frattempo, però, accade ciò che temeva Fekeli: Hatip rivela a Demir della vendita. Nel frattempo, Saniye che si è recata alle baracche per consegnare gli abiti per la cerimonia di Circoncisione, si imbatte in una bambina, Uzum, la cui madre è malata e ha bisogno di riposare. Così Saniye decide di portare Uzum con sé alla tenuta fino al giorno seguente, scatenando il suo fortissimo desiderio di maternità.

È il giorno della cerimonia di circoncisione organizzata dagli Yaman, a cui partecipano anche gli uomini più importanti di Cukurova. Ai braccianti viene servito del pollo che Gaffur ha comprato da Hatip. Improvvisamente, chiunque abbia mangiato il pollo si sente talmente male da aver bisogno di cure mediche immediate. La reputazione della famiglia Yaman sembra essere compromessa per sempre.

Demir si scaglia contro Gaffur, picchiandolo brutalmente. Gaffur lo porta da Hatip, che attribuisce la colpa ad uno dei suoi uomini nonostante il piano fosse stato organizzato da lui. Yilmaz confida a Mujgan la vera storia di Zuleyha, facendole leggere la lettera che l’amata gli aveva scritto. Mujgan è sconvolta e, non sapendo come reagire, decide di scappare. La sua auto viene vista all’aeroporto. Yilmaz prova a raggiungerla, ma probabilmente è troppo tardi.

Terra amara: Zuleyha e Mujgan entrambe nello studio della dottoressa

Gulten è ormai in fase di guarigione e Cetin va a trovarla in ospedale dichiarandole i suoi sentimenti. Demir ha notato che Zuleyha ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, ma confessa a Hunkar di temere che il suo cambio di atteggiamento sia dovuto al fatto che Zuleyha si è rassegnata dopo aver saputo che Mujgan è incinta di Yilmaz. Nel frattempo Mujgan, che ha deciso di abortire, ci ripensa.

Mujgan non vuole privarsi della possibilità di diventare madre e decide di partire per l’America e lasciare Yilmaz perché ha capito che lui ama ancora Zuleyha. Gaffur viene declassato e Demir nomina Saniye nuovo capo dei braccianti. A causa di alcune dichiarazioni contro la famiglia Yaman rilasciate da Sermin a un giornale locale, Demir, con l’aiuto di Zuleyha, decide di escogitare un piano per salvare la propria reputazione.

Yilmaz e Mujgan ritornano da Istanbul. Yilmaz, con l’aiuto di Cetin e Gulten, restituisce a Zuleyha il ciondolo. Cetin dichiara a Gulten di voler chiedere la sua mano, ma la ragazza è restia e a nulla servono le rassicurazioni di Cetin. Mujgan parla con Fekeli dei dubbi che ha sul suo matrimonio con Yilmaz. Saniye, nel suo nuovo ruolo, si dimostra efficiente e diretta, mentre Gaffur non riesce ad abituarsi alle sue nuove mansioni.

Mujgan confessa a Behice il motivo del viaggio a Istanbul e i suoi timori riguardo il matrimonio con Yilmaz. Behice rassicura la nipote e la sprona a combattere per l’amore di Yilmaz. Zuleyha e Demir si recano all’ospedale per l’inaugurazione del nuovo reparto pediatrico che porta il nome di Zuleyha.

Fekeli e Hunkar hanno organizzato una cena tra le famiglie per costringere Demir e Yilmaz a trattare una tregua e fermare le ostilità, per il bene e la sicurezza dei loro figli e delle loro mogli; la tensione però è palpabile e, dopo un breve scambio di convenevoli, Demir chiarisce che è disposto a mettere fine all’inimicizia che li lega a patto che gli vengano restituite le sue terre. A queste parole Yilmaz esplode, ricordando a Demir tutti i torti subiti per mano sua e l’ospite, offeso, estrae la pistola e gli spara. A casa, Zuleyha sostenuta da Hunkar, convince Demir a giurare che non impugnerà mai più la pistola per primo, mentre Behice suggerisce Mujgan di lasciare il marito e andarsene con il bambino perché ritiene che sia ancora innamorato di Zuleyha.

Zuleyha e Mujgan si incontrano nello studio della dottoressa Feriha, entrambe per verificare lo stato della propria gravidanza. La tensione tra le due è evidente, ma per Zuleyha la situazione peggiora con l'arrivo inaspettato di Yilmaz. Fekeli si reca ad un appuntamento con la signora Behice al circolo della città.