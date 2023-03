Una preoccupazione piuttosto importante animerà ogni mossa di Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E tutto partirà quando l’uomo rischierà di essere arrestato per l’omicidio del cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy)…

Terra Amara, news: Demir viene convocato in commissariato

La trama inizierà quando, in una giornata di lavoro come tante altre, Demir verrà convocato in commissariato dal Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk). Dato che non avrà niente da nascondere, il Yaman deciderà di presentarsi subito all’argomento, ma resterà a dir poco attonito quando la donna gli comunicherà che qualcuno lo ha denunciato in forma anonima accusandolo dell’omicidio di Ercüment.

Neanche a dirlo, Demir rigetterà qualsiasi tipo di accusa a suo carico e, per il momento, sceglierà di non raccontare a Jülide la verità, ossia che il parente è stato ucciso da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo che aveva abusato della domestica Gülten Taşkın (Selin Genç). I propositi di Demir non dureranno però a lungo…

Terra Amara, trame: Demir si confida con Hünkar

Eh sì: dato che l’inimicizia con Yilmaz starà aumentando sempre di più, Demir avrà modo di confrontarsi con la madre Hünkar (Vahide Perçin) sulla denuncia che è stata fatta a suo carico e avrà le sensazione che dietro la stessa ci sia lo zampino della cugina Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), ancora desiderosa di vendicarsi di lui per tutto il male che gli ha fatto.

Tuttavia, nel bel mezzo del confronto, Demir farà presente a Hünkar che non proteggerà Yilmaz all’infinito se rischierà di finire tra le sbarre, anticipandole che “condannerà” il nemico, nonostante il bel gesto, qualora ce ne fosse la necessità. Un dialogo, decisamente importante, che verrà ascoltato da qualcun altro…

Terra Amara, spoiler: ecco l’ascoltatore misterioso

Possiamo anticiparvi che sarà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) ad ascoltare il discorso tra madre e figlio, finendo per scoprire che è stato Yilmaz a macchiarsi dell’assassinio di Ercüment ma non cogliendo appieno per quale ragione lo abbia fatto.

In preda al panico, la nostra protagonista si metterà quindi in contatto telefonico con Akkaya e gli chiederà di recarsi in una casa abbandonata dei Yaman perché deve parlargli di una cosa piuttosto urgente.

Data la richiesta, Yilmaz accetterà quindi di incontrare Züleyha ma non riuscirà ad essere completamente discreto come l’ex fidanzata gli ha chiesto. Resta quindi da capire che cosa succederà nei passaggi successivi di questa complicata storyline, perché all’incontro tra i due ci sarà un terzo incomodo… Seguici su Instagram.