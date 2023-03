Terra Amara: Fekeli sconvolto da una rivelazione di Hünkar, cosa gli dirà? | Anticipazioni

Come deciderà di muoversi Hünkar Yaman (Vahide Perçin) appena avrà il sentore che la “nemica” Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) è a conoscenza del fatto che Adnan è figlio di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e non di Demir (Murat Ünalmış)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche se la vicenda che si verrà a creare riuscirà di rovinare per sempre la salute di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık)…

Terra Amara, news: Müjgan rivela a Behice la verità su Adnan

La faccenda avrà inizio quando Müjgan (Melike İpek Yalova) si lascerà sfuggire con la zia Behice di avere scoperto già da qualche settimana che Adnan è il figlio di Yilmaz e dunque fratellastro del “suo” Kerem Alì. Anche se prometterà alla nipote di non fare menzione a nessuno dello scottante particolare, che rischierebbe di creare un vero e proprio scandalo per tutta Cukurova, Behice inizierà a rivolgere numerose “frecciatine” a Hünkar, sottolineando ad esempio che Adnan somiglia tantissimo a suo padre.

Il culmine delle insinuazioni verrà però raggiunto in un’altra circostanza, ossia quando le dame delle opere di beneficienza della cittadina dovranno eleggere la loro nuova rappresentante. Un ruolo che Behice cercherà di ottenere sfruttando la sua “vicinanza” con Fekeli…

Terra Amara, trame: Behice minaccia Hünkar

Eh sì: nel momento in cui perderà le elezioni per il voto di Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), che deciderà di scartarla in favore della vecchia presidente, Behice sfogherà tutta la sua ira su Hünkar: la accuserà di aver fatto una propaganda “nociva” ai suoi danni pur di farla perdere.

Fatto sta che, nel bel mezzo del discorso, Behice sottolineerà a Hünkar che forse non le conviene farle la guerra, visto che ha separato due persone destinate a stare insieme e, probabilmente, nasconde ancora qualcosa di compromettente riguardo a quella brutta storia. Tramite tale minaccia, la Yaman comprenderà dunque che Behice sta facendo riferimento a Yilmaz e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) ed avrà il sospetto che la donna sappia tutta la verità su Adnan…

Terra Amara, spoiler: Fekeli sconvolto dalla verità di Hünkar

Proprio per evitare di dover sottostare al ricatto di Behice, Hünkar darà immediatamente il via alla sua controffensiva e si recherà da Fekeli, chiedendogli di giurare su Kerem Alì che non rivelerà a nessuno ciò che sta per dirgli. Seppur a fatica, Ali Rahmet accetterà la condizione, ma resterà sconvolto appena la Yaman gli lascerà intendere che Adnan è figlio di Yilmaz e che ha fatto di tutto, in primis vessare Züleyha, per farlo passare come il legittimo erede di Demir, che allora credeva fosse sterile!

Neanche a dirlo, Fekeli sarà disgustato dall'ennesima macchinazione della donna che credeva di amare e si struggerà dal dolore perché, tramite l'inganno, Hünkar l'avrà costretto a mentire a Yilmaz riguardo a una verità così importante. Non a caso, dopo che avrà cacciato Hünkar di casa, le conseguenze per Fekeli saranno devastanti…