Terra Amara: ecco come Hatip riuscirà a farla franca per l’omicidio di Cengaver | Anticipazioni

Nelle soap i cattivi riescono spesso a farla franca. In questo non farà eccezione nemmeno Terra Amara, dato che nelle prossime puntate italiane Hatip Tellidere (Mehmet Polat) riuscirà ad allontanare da sé ogni tipo di sospetto sull’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) con uno stratagemma ben preciso…

Terra Amara, news: la guardia civile sulle tracce di Raşit

La svolta si avrà nel momento in cui Raşit Kaya (Şahin Vural), l’uomo di fiducia di Hatip, verrà coinvolto in una rissa all’interno di un locale. A quel punto, gli inquirenti si metteranno sulle sue tracce, motivo per cui andranno a casa del Tellidere per chiedergli dove sia finito il suo sottoposto.

Ciò preoccuperà tantissimo Hatip, dato che Raşit avrà commesso un passo falso riguardo all’omicidio di Cengaver. Dato che lo scagnozzo avrà gettato nel bosco l’arma dell’assassinio (poi ritrovata), Tellidere temerà che la polizia possa arrivare facilmente a lui grazie alle impronte digitali sulla stessa. Proprio per questo, ordinerà a Raşit di sparire fino a data da destinarsi, ossia finché non avrà trovato la soluzione più adeguata per uscire dall’inghippo che potrebbe condurlo facilmente in prigione…

Terra Amara, trame: lo stratagemma di Hatip

Occhio quindi alla successiva mossa del losco imprenditore: possiamo infatti anticiparvi che Hatip riuscirà a scovare un vecchio dipendente di Cengaver con dei grossi problemi economici. Promettendogli in cambio dei soldi, che poi darà ai suoi familiari, Tellidere convincerà dunque il povero malcapitato a prendersi la colpa dell’assassinio del Çimen, in modo tale da arginare ogni tipo di sospetto su di sé.

Visto che sarà davvero con l’acqua alla gola, il povero uomo – rimasto da un po’ di tempo senza lavoro – accetterà il patto, che ovviamente vedrà ancora una volta il coinvolgimento di Raşit, il quale si presenterà al cospetto del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk).

Terra Amara, spoiler: Hatip riesce a farla franca

Ma che cosa farà nello specifico Raşit? La risposta è molto semplice: quando le autorità noteranno che le impronte digitali sulla pistola che ha ucciso Cengaver sono le sue, lo scagnozzo dirà che è stato l’ex dipendente del defunto “ingaggiato” da Hatip a dargli l’arma, di cui poi si è disfatto poiché ha avuto il sospetto che sia stata utilizzata per una brutta faccenda.

Una volta che verrà rintracciato, il vecchio sottoposto di Cengaver confermerà così la versione di Raşit e per lui scatteranno immediatamente le manette ai polsi.

Insomma, Hatip riuscirà di fatto a farla franca anche stavolta e continuerà a poter tramare nell’ombra contro tutti i residenti di Cukurova, in primis i Yaman. Ma non è affatto detto che la sua “fortuna” duri ancora a lungo… Seguici su Instagram.