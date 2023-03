Terra Amara: Hünkar e Behice, comincia la guerra! | Anticipazioni

Si sa, due “primedonne” non sono destinate a convivere insieme pacificamente, soprattutto nel piccolo universo di Cukurova. È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, nelle quali si accenderanno le prime avvisaglie di inimicizia tra Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e l’intrigante Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), la zia della dottoressa Müjgan (Melike İpek Yalova)…

Terra Amara, news: Behice fa di tutto per avvicinarsi a Fekeli

Come già anticipato, Behice si troverà costretta a trasferirsi nella cittadina in seguito alla morte del fratello Behzat (Engin Yüksel), ossia il padre di Müjgan. Dato che non avrà un soldo, la donna accetterà l’ospitalità della nipote, di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Fin dai primi istanti, ai telespettatori sarà piuttosto evidente che Behice ha messo gli occhi su Fekeli, tant’è che cercherà con ogni mezzo di avvicinarsi a lui e soprattutto di scoprire che cosa lo leghi a Hünkar. Behice entrerà dunque in crisi quando Ali Rahmet Fekeli deciderà di sposare la Yaman, salvo poi rallegrarsi appena le nozze tra i due andranno a monte. Sarà allora che la losca “zia” utilizzerà tutte le sue carte per ottenere la fiducia di Fekeli…

Terra Amara, trame: Behice vuole diventare la presidente delle “dame di carità” di Cukurova

Eh sì: mostrandosi fintamente caritatevole, Behice chiederà a Fekeli di poter fare le sue veci con le “dame di carità” del paesello per finanziare alcune opere di bene. Ovviamente, il vero obiettivo della Hekimoğlu sarà un altro: togliere a Hünkar il prestigio che ha accumulato nel corso degli anni per diventare lei la donna “vincente” agli occhi di Fekeli.

Non a caso, una volta che avrà stretto amicizia con tutte le donne presenti al suo interno, Behice dichiarerà di voler diventare la nuova presidente dell’associazione. Una mossa, decisamente vantaggiosa, che però non piacerà a tutte quante le “dame di carità”. Non a caso, una di loro si presenterà da Hünkar per metterla al corrente del piano della forestiera…

Terra Amara, trame: Behice e Hünkar, prime avvisaglie di scontro!

Partendo da questi presupposti, le prime avvisaglie di scontro non tarderanno ad arrivare: messa in allerta dall’amica, Hünkar non esiterà a porsi a muso duro nei riguardi di Behice alla prima riunione dell’associazione.

Oltre a rimarcare che la Presidente dev'essere una persona che conosce bene Cukurova, la Yaman sottolineerà, tra le righe e senza mai andare dritta al punto, che è giusto che il volto rappresentativo delle "dame" goda di un suo portafoglio e non dei soldi che le passa un uomo che non è nemmeno suo marito. Un discorso che si tradurrà in una vera e propria umiliazione per la Hekimoğlu, che invece di incassare il colpo giurerà ancora di più vendetta…