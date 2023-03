Terra Amara: Hünkar fa a Demir una richiesta shock! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara tutte le paure di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sembreranno diventare realtà. Appena darà alla luce la piccola Leyla, la donna temerà infatti che il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) possa mettere in secondo piano Adnan, in quanto figlio del rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), e farà il possibile affinché ciò non avvenga. Tuttavia, un’azione azzardata di Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) spingerà la suocera Hünkar (Vahide Perçin) ad agire proprio in quella direzione.

Terra Amara, news: Züleyha e i timori su Demir

Züleyha comincerà a pensare che Demir voglia estromettere Adnan dall’asse ereditario ora che ha ottenuto con Leyla la sua legittima erede di sangue. Anche se Demir le giurerà a più riprese che considera Adnan al pari di Leyla, la Altun non potrà fare a meno di avere questa strana sensazione e si scontrerà più volte con il marito sull’argomento.

Tra i coniugi Yaman si verranno dunque a creare diverse incomprensioni che culmineranno quando Adnan resterà coinvolto in un incendio e verrà fortunatamente tratto in salvo da Şermin (Sibel Taşçıoğlu). In quegli istanti agitati, Demir penserà di offrire alla cugina una ricompensa pecuniaria, che inizialmente a Züleyha sembrerà troppo bassa (tant’è che ipotizzerà che sarebbe stata decisamente più alta se al posto del figlio di Yilmaz ci fosse stata Leyla).

Terra Amara, trame: Behice provoca Hünkar

Comunque sia, la faccenda sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno nel momento in cui, durante una scenata di rabbia, Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) non riuscirà a trattenere tutto il livore che prova per Züleyha e finirà per spifferare alla zia Behice che Adnan è il primogenito di Yilmaz e dunque fratellastro di Kerem Ali, il figlio che ha appena avuto da lui.

Anche se prometterà alla nipote di non fare menzione di quanto le ha confidato, Behice non esiterà in realtà ad andare da Hünkar e, con un modo di fare sibillino, guarderà più volta Adnan, sottolineando più volte che ha lo sguardo identico a suo padre. Un’insinuazione, neanche troppo velata, che farà subito storcere il naso alla Yaman, la quale andrà subito da Demir in cerca di una soluzione…

Terra Amara, spoiler: Hünkar chiede a Demir di intestare tutto a Leyla

Eh sì: anche se non gli rivelerà ciò che le ha lasciato intendere Behice, possiamo anticiparvi che Hünkar domanderà a Demir di intestare tutto quanto a Leyla per evitare che un giorno Yilmaz possa entrare in possesso di ogni suo bene, qualora uscisse fuori tutta la verità su Adnan. Una richiesta che farà andare su tutte le furie Demir, che se la prenderà con Hünkar e preciserà che, quando sarà, Leyla e Adnan si divideranno i suoi beni in parti eguali perché sono entrambi suoi figli.

Insomma, almeno per ora Demir sembrerà mantenere in piedi la promessa che ha fatto a Züleyha, ma i colpi di scena nella soap iberica – ormai si sa – sono sempre dietro l'angolo…