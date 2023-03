Terra Amara: Müjgan rivelerà qualcosa di troppo a Behice, ecco cosa | Anticipazioni

Una frase pronunciata inavvertitamente dalla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) diventerà di vitale importanza nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Durante un dialogo con la zia Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), la donna si lascerà andare ad uno sfogo potenzialmente pericoloso per tutti i personaggi della telenovela…

Terra Amara, trame: Müjgan ossessionata da Züleyha

La storyline di cui vi stiamo parlando partirà in seguito alla nascita prematura di Kerem Ali, il figlio di Müjgan e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Dato che in quello stesso giorno la “rivale” Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) avrà dato alla luce la piccola Leyla dopo essere stata portata in ospedale proprio da Yilmaz, Müjgan si sentirà sempre più minacciata dalla moglie di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Tale paura deriverà dal fatto che, pochi giorni prima del parto, Müjgan avrà appreso – senza però rivelarlo a nessuno – che Adnan è figlio del marito Yilmaz e non di Demir, come invece tutti quanti credono. Proprio per questo, dato che Kerem Alì rischierà di non farcela poiché nascerà al settimo mese e mezzo di gestazione, Müjgan inizierà ad avere una sorta di depressione post partum ed impedirà ad Akkaya di avvicinarsi al loro figlioletto. Almeno finché un imprevisto la porterà ad allontanarsi di casa per qualche ora…

Terra Amara,news: Müjgan si scontra con Züleyha

Eh sì: dato che dovrà firmare alcuni documenti urgenti in ospedale, Müjgan lascerà da solo Kerem Ali con Yilmaz e non potrà fare immediatamente ritorno a casa poiché bucherà una ruota durante il tragitto (e dovrà cambiarla). In quel lasso di tempo, il bimbo comincerà dunque a piangere perché avrà fame, ma si rifiuterà di prendere il biberon preparato da Yilmaz poiché abituato a bere soltanto in latte materno.

Ascoltato il pianto di Kerem Ali, Züleyha busserà quindi alla porta di Yilmaz e gli chiederà se ha bisogno di aiuto. Stremato, l’uomo accetterà quindi che la Altun allatti il bambino, proprio come fa con Leyla. Tuttavia, quando Züleyha starà per dare il via alla poppata, Müjgan farà ritorno nella tenuta e, in preda ad una crisi di nervi, intimerà alla signora Yaman di non avvicinarsi mai più alla sua famiglia per nessun motivo!

Terra Amara, spoiler: la rivelazione di Müjgan a Behice

Occhio al proseguire della storia: da un lato Yilmaz lascerà la propria abitazione dopo l’ennesima discussione con Müjgan; dall’altro la dottoressa resterà da sola con la zia Behice, che cercherà di farla ragionare invitandola a non prendersela sempre con Yilmaz qualsiasi cosa accada.

Müjgan non vorrà però saperne e, senza pensare minimamente alle conseguenze, dirà alla parente che sta già sopportando tanto, compreso il fatto che Adnan e Kerem Alì sono fratelli! Una frase di troppo che farà immediatamente capire a Behice che Adnan, in realtà, è figlio di Züleyha e Yilmaz, proprio come la nipote le confermerà poco dopo.

Neanche a dirlo, Behice deciderà di utilizzare questa preziosa informazione nella sua guerra, in fase di partenza, con la "matrona" Hünkar Yaman (Vahide Perçin)…