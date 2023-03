Terra Amara: Fekeli avrà un infarto. Si salverà? | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, una notizia inaspettata causerà un vero e proprio attacco di cuore a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che verrà portato d’urgenza in ospedale dopo aver avuto un infarto. In tutto ciò avrà un ruolo Hünkar Yaman (Vahide Perçin), la donna che il “padrino” di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) ha sempre amato…

Terra Amara, news: la confessione di Hünkar

La faccenda si delineerà nel momento in cui, al culmine di una discussione, Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) farà sapere a Hünkar che non le conviene farle la guerra poiché conosce un segreto scottante della sua famiglia che potrebbe far venire alla luce. A quel punto, la Yaman non farà fatica a collegare tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che Behice sa che Adnan è il figlio di Yilmaz e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e non di Demir (Murat Ünalmış).

Per cercare di arginare l’eventuale scandalo, Hünkar dovrà presentarsi da Fekeli. E così, dopo avergli fatto giurare sul piccolo Kerem Alì che manterrà il riserbo sulla questione, la Yaman rivelerà ad uno sconcertato Ali Rahmet Fekeli tutte le nefandezze che ha commesso per far passare Adnan come il figlio di Demir, privando di fatto Yilmaz della sua reale paternità.

Terra Amara, spoiler: l’infarto di Fekeli

Occhio dunque a come proseguirà la storia: dopo aver cacciato Hünkar di casa poiché profondamente disgustato dalle continue menzogne che gli ha raccontato pur dicendogli di amarlo, Fekeli non riuscirà a trattenere le sue emozioni e, in preda ad una vera e propria crisi di nervi, finirà per avere un infarto e si accascerà a terra.

Fortunatamente, a prestare all’uomo il primo soccorso penserà Behice, la quale riceverà delle istruzioni telefoniche dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. In particolare, la donna si troverà costretta a fare ad Ali Rahmet la respirazione bocca a bocca, che di fatto gli salverà la vita…

Terra Amara, trame: Yilmaz scopre che Fekeli ha parlato con Hünkar

Quando la situazione si sarà calmata, anche se Fekeli sarà ancora incosciente in un letto d’ospedale, Yilmaz cercherà di capire cosa possa essere successo al padrino e riverserà la sua ira su Hünkar quando la domestica Nazire (Teksin Pircanli) gli farà presente che è lei l’ultima persona che Ali Rahmet ha visto prima di stare male.

Nel momento del faccia a faccia che si verrà a creare, Hünkar riuscirà però a svicolare e, grazie all'aiuto indiretto di Demir, troverà un'altra scusa per non raccontare a Yilmaz ciò che ha confessato a Fekeli su Adnan…