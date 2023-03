Terra Amara: Sabahattin lasciato da Jülide, chi c’è dietro? | Anticipazioni

Mai decidere di risposarsi, soprattutto se la tua prima moglie è stata l’egoista e intrigante Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). È questa la difficoltà che dovrà affrontare il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che la “vecchia” consorte farà di tutto per impedirgli di essere felice al fianco di Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero di Adana.

Terra Amara, news: Sabahattin ottiene il divorzio da Şermin e…

Tutto partirà nel momento in cui, dopo tanto penare, Sabahattin otterrà il divorzio da Şermin. A quel punto, dati i sentimenti che avrà cominciato a sviluppare per il Pubblico Ministero, il dottor Arcan penserà che è arrivato il momento di rifarsi una vita e chiederà con successo a Jülide di sposarlo.

Una notizia che rallegrerà, in primis, Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), ma anche tutti gli altri conoscenti della nuova coppia. Tuttavia, la storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui Şermin noterà nella mano dell’ex marito l’anello di fidanzamento. In preda alla collera, la Yaman giurerà all’Arcan che farà il possibile per renderlo infelice. E effettivamente ci metterà subito del suo…

Terra Amara, trame: Şermin si prende gioco di Jülide

Possiamo infatti anticiparvi che, dando prova di essere un’ottima “attrice”, Şermin si presenterà in ufficio da Jülide con la faccia affranta e, arrivando addirittura a piangere, le dirà che non riesce ad accettare l’idea che Sabahattin sta per risposarsi poiché nutre ancora dei sentimenti per lui e ha fatto di tutto per ricucire la loro unione, messa in piedi da più di 23 anni.

Tra le altre cose, la Yaman sottolineerà che pure un’altra persona sta soffrendo per il divorzio, ossia la figlia Betül (a suo dire entrata in crisi appena ha scoperto che i suoi genitori non stanno più insieme). Menzogne su menzogne che, però, faranno innescare dei veri e proprio sensi di colpa in Jülide, che prenderà una decisione shock riguardo al suo fidanzamento con Sabahattin…

Terra Amara, spoiler: Jülide rompe il fidanzamento con Sabahattin

Eh sì: in un teso faccia a faccia, Jülide dichiarerà di essere rimasta colpita dalla visita di Şermin e farà presente a Sabahattin che non può costruire la sua felicità sulle “macerie” di un’altra famiglia, motivo per cui gli restituirà l’anello che le ha regalato e porrà fine al loro fidanzamento. Anche se Arcan sottolineerà a più riprese che il suo matrimonio con la Yaman era già finito da anni prima che la conoscesse, Jülide andrà fino in fondo per la sua strada e chiederà al medico di non cercarla mai più.

Una delusione profonda per Sabahattin, che andrà immediatamente da Şermin a chiederle perché si sia comportata in una maniera così vile. Anche se forse, visto come evolverà la situazione in futuro, avrebbe fatto certamente meglio a restare a casa sua…