Terra Amara: Müjgan accusa Züleyha di aver visto Yilmaz di nascosto! | Anticipazioni

L’ossessione di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) riguardo un’ipotetica relazione extraconiugale tra il marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sembrerà raggiungere il punto massimo di non ritorno nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, la dottoressa si renderà protagonista di un’altra sfuriata, dalla quale ne uscirà con le ossa decisamente rotte…

Terra Amara, news: Müjgan e l’ossessione per Züleyha

Tutto avrà inizio in seguito al parto prematuro di Kerem Alì, che Müjgan partorirà quando sarà soltanto al settimo mese e mezzo di gravidanza. Come sapete, anche Leyla, la figlia della Altun e Demir Yaman (Murat Ünalmış) nascerà lo stesso giorno. Questo particolare farà sprofondare Müjgan ancora di più nello sconforto più totale, visto che scoprirà che la Altun si trovava in compagnia di Yilmaz quando le sono sopraggiunte le doglie.

Appena Kerem Alì si riprenderà dai suoi problemi di salute (in quanto prematuro, i suoi polmoni non si saranno formati bene), Müjgan guarderà con diffidenza ogni mossa del consorte e farà sì che non si avvicini per nessun motivo a Züleyha. Un’insicurezza di base, quella legata al rapporto tra i due ex, che deriverà in primis da una paura della dottoressa. Quest’ultima avrà infatti scoperto che Adnan è il figlio di Yilmaz e vorrà fare il possibile affinché il marito non ne venga a conoscenza…

Terra Amara, trame: un nuovo dubbio per Müjgan

Occhio quindi a come proseguirà la narrazione: un giorno, nonostante il parere contrario di Demir, Züleyha deciderà di mettersi alla guida della sua auto per portare Adnan dal pediatra, visto che il piccolo accuserà ormai da giorni una strana febbre che non scenderà con nessun tipo di medicinale. Dato che abiterà nella stessa tenuta, la Altun incrocerà la sua strada con quella di Müjgan, la quale le chiederà con fare insolente dove stia andando.

Stanca delle continue insinuazioni della sua rivale in amore, Züleyha le risponderà a tono e, con fare provocatorio, le dirà che sta andando ad incontrare segretamente Yilmaz. Parole che riecheggeranno prepotentemente nella mente della Hekimoğlu, soprattutto quando ritroverà nell’auto di Akkaya uno scialle che crederà appartenga alla Altun!

Terra Amara, spoiler: Müjgan accusa Züleyha di aver visto Yilmaz di nascosto!

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Su tutte le furie, Müjgan andrà da Züleyha con il foulard in mano e, incurante della presenza di Demir, Hünkar (Vahide Perçin) e altri domestici, l’accuserà di stare vedendo Yilmaz di nascosto. Tutto ciò sarà però frutto di un grosso equivoco, visto che la Altun per difendersi tirerà fuori dalla carrozzina di Adnan uno scialle identico a quello che possiede Müjgan, dimostrandole che è davvero andata dal pediatra e non ha certamente incontrato Akkaya in gran segreto.

Nella discussione furente si inserirà anche Yilmaz, che poi farà sapere alla moglie che il foulard è di un’amica della zia Behice (Esra Dermancıoğlu), che quella stessa mattina ha accompagnato in aeroporto. Insomma, Müjgan avrà fatto per l’ennesima volta un buco nell’acqua, mentre per tutta Cukurova inizierà a diffondersi la voce del suo crollo psicologico sempre più evidente…