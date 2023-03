Terra Amara: Müjgan dà di matto per un gesto di Züleyha! Ecco quale | Anticipazioni

La nascita prematura del figlio Kerem Ali spingerà la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) nel vortice della disperazione più totale. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la donna si renderà protagonista di diverse scenate contro la “rivale in amore” Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Terra Amara, news: Müjgan scopre che Adnan è figlio di Yilmaz

La storyline partirà nel momento in cui Müjgan si troverà ad origliare un dialogo tra Züleyha e Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) attraverso il quale scoprirà che il piccolo Adnan non è figlio di Demir Yaman (Murat Ünalmış) ma del marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Dopo un’iniziale titubanza, la donna deciderà di non rivelare la verità al consorte e, al tempo stesso, farà il possibile per evitare che Adnan si avvicini a lui (ciò poiché temerà che il bambino che lei aspetta passi in secondo piano rispetto al figlio che l’uomo ha con la Altun).

La situazione, già di per sé complicata, troverà dunque dei nuovi innesti quando Müjgan darà alla luce Kerem Ali al settimo mese e mezzo di gravidanza. Dato che non avrà finito completamente la gestazione, il bimbo presenterà dei problemi ai polmoni e verrà messo in un’incubatrice. A preoccupare la dottoressa sarà però anche un altro fattore…

Terra Amara, trame: Müjgan cerca di escludere Yilmaz dalla vita di Kerem Ali

Eh sì: già sapete che Züleyha darà alla luce Leyla lo stesso giorno e nella stessa sala operatoria di Müjgan. Quest’ultima se la prenderà dunque col marito quando scoprirà che è stato lui a portare la Altun in ospedale poiché comprenderà che si trovava in sua compagnia, invece di stare al suo fianco, negli istanti in cui la donna ha avuto le doglie.

Anche quando Kerem Ali si riprenderà dopo circa un mese di ospedale, Müjgan tenterà dunque di escludere Yilmaz dalla vita del neonato, sia impedendogli di prenderlo in braccio, sia vietandogli di cambiargli il pannolino. Un atteggiamento che non piacerà più di tanto né al “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e né alla zia Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), che tenterà invano di farla ritornare sui suoi passi spiegandole che Yilmaz ha tutto il diritto di accudire il suo piccolino.

Terra Amara, spoiler: Müjgan dà di matto contro Züleyha

Il peggio dovrà ancora avvenire. Un giorno l’ospedale si metterà infatti in contatto con Müjgan per chiederle di presentarsi in ufficio a firmare alcuni documenti. Neanche a dirlo, la dottoressa cercherà invano di non andare all’appuntamento, ma Yilmaz la obbligherà ad uscire di casa precisando di essere in grado di badare a Kerem Alì per tutto il tempo che sarà necessario. Controvoglia, Müjgan sceglierà quindi di accettare l’ordine del marito ed uscirà di casa.

Pochi minuti dopo, Kerem Alì comincerà però a piangere perché avrà fame e sarà abituato a mangiare soltanto il latte materno. Invano, Akkaya tenterà di dare al piccolino il biberon e i pianti del bimbo si sentiranno per tutta la tenuta. A quel punto, Züleyha busserà alla porta del suo ex per chiedergli se ha bisogno di aiuto e, dopo aver inizialmente rifiutato, accetterà di allattare al seno Kerem Alì (dato che anche lei starà nutrendo Leyla col suo latte).

Proprio mentre starà per dare il via alla poppata, Müjgan rientrerà in casa e darà di matto appena vedrà Kerem Alì in braccio alla Altun. Come facilmente prevedibile, la dottoressa inviterà Züleyha ad andarsene via in malo modo, intimandole di non varcare più la sua soglia perché non prenderà mai il suo posto nella sua famiglia.

Uno scontro furente che, qualche ora dopo, farà perdere ulteriormente il controllo a Müjgan, che dirà qualcosa di troppo alla zia Behice…