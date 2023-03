Terra Amara: Müjgan rinuncerà alla fuga ma…

Appena la rivale Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) tenterà di darsi fuoco con una tanica di benzina, la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) dovrà rivedere il suo piano di fuga negli Stati Uniti con il piccolo Kerem Alì, il figlio avuto dal marito Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Per tale motivo, la donna deciderà infatti di restare a Cukurova, ma non rinuncerà a fare la guerra alla povera Altun, scatenando una serie di imprevedibili e sciagurati eventi a cui assisteremo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara.

Terra Amara, news: ecco perché Müjgan tenterà di fuggire

Già sapete che Müjgan se la darà a gambe appena Demir Yaman (Murat Ünalmış) visionerà un video compromettente tra Zuleyha e Yilmaz che lei stessa gli avrà mandato. Dato che Akkaya riverserà la sua ira contro di lei, rimproverandola per aver fatto delle insinuazioni su una sua relazione extraconiugale inesistente con la Altun, Mujgan sentirà di non essere più gradita a Cukurova e farà le valige con l’intenzione di scappare alla volta dell’America insieme a Kerem Alì.

Non appena si renderà conto del fatto che sta per fuggire, Yilmaz cercherà dunque di impedire alla moglie di andare avanti con il suo folle proposito, ma le sue speranze verranno definitivamente accantonate quando un’amica di Müjgan gli farà presente che la donna è riuscita a procurarsi un passaporto per Kerem Alì e ad imbarcarsi in America.

Terra Amara, trame: Fekeli dà ospitalità a Züleyha

Attenzione dunque ai prossimi passaggi della storia: a causa del video, Demir deciderà infatti di cacciare via dalla tenuta la povera Zuleyha, giurandole tra l’altro che non le permetterà più di rivedere né Adnan e né Leyla. Sconsolata, la Altun tenterà quindi la via del suicidio, cospargendo il suo corpo di benzina per poi darsi fuoco, ma verrà prontamente salvata da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che le darà ospitalità nella sua villa, indispettendo ancora di più Demir.

Comunque sia, anche qualcun altro non vedrà di buon occhio la presenza di Zuleyha nella tenuta di Fekeli poiché temerà che possa avvicinarla ulteriormente a Yilmaz. E questa persona sarà la losca Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), la zia di Müjgan.

Terra Amara, spoiler: Müjgan torna a Cukurova

Proprio per questo, Behice si metterà in contatto telefonico con Müjgan e, dopo essersi assicurata del fatto che non è ancora partita per gli Stati Uniti, le dirà di fare ritorno immediato a casa perché Zuleyha è ormai diventata l’ospite d’onore di Fekeli. Quando sentirà quelle parole, Müjgan si lascerà dunque sopraffare per l’ennesima volta dalla sua gelosia e rinuncerà a fuggire, facendo ritorno in fretta e furia nella tenuta di Ali Rahmet.

Ciò creerà quindi i presupposti per uno scontro infuocato con Zuleyha, visto che Müjgan non esiterà a sputarle in faccia tutto il suo odio, accusandola di aver manipolato gli eventi proprio per arrivare sotto lo stesso tetto di Yilmaz. Una sfuriata in piena regola che colpirà tantissimo Zuleyha, la quale ruberà la pistola di Fekeli e lascerà l’abitazione… ma con quale intenzione? Seguici su Instagram.