Le prossime puntate italiane di Terra Amara saranno abbastanza turbolente per il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e la fidanzata Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk). Proprio quando riprenderanno i preparativi del loro matrimonio, nonostante le vili intromissioni di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), i due “fidanzatini” entreranno nuovamente in rotta di collisione per un motivo ben specifico.

Terra Amara, news: Demir e Yilmaz uniti per un bene comune

Già sapete che, tramite una missiva anonima, Demir Yaman (Murat Ünalmış) verrà accusato dell’omicidio del cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), ucciso in realtà da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo essersi macchiato della violenza sulla povera Gülten Taşkın (Selin Genç).

Grazie alle chiacchiere di troppo di Şermin, per tutta Cukurova si spargerà quindi la voce che Demir abbia fatto fuori il parente perché ha abusato della moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Yaman e Akkaya dovranno dunque fare fronte comune per levarsi di dosso tutti i sospetti e si uniranno per frenare le indagini di Jülide. In che modo? I due si metteranno in contatto con Emel, la sorella di Ercüment, e in cambio di cinque milioni di lire turche la spingeranno a confessare al Pubblico Ministero che il fratello è stato ucciso per i tanti debiti di gioco che aveva.

Terra Amara, trame: Sabahattin fa una richiesta a Jülide

In ogni caso, prima di arrivare alla risoluzione della faccenda, Yilmaz avrà il terrore che Jülide vada fino in fondo nella sue indagini. Non a caso, al fine di proteggere l’onore di Gülten e della stessa Züleyha, Akkaya dirà a Sabahattin di fare il possibile affinché la fidanzata non arrivi alla verità (che lui conosce fin dal primo minuto perché si è trovato a medicarlo dopo l’omicidio di Ercüment).

Sabahattin sentirà di dover accogliere tale richiesta, andando però incontro all’ira di Jülide, che capirà subito che il suo fidanzato è a conoscenza di quanto realmente successo all’Akman ma sta facendo di tutto per nasconderglielo.

Terra Amara, spoiler: continuano i problemi per Sabahattin e Jülide

Comunque sia, appena Emel rilascerà la falsa testimonianza, Jülide capirà subito che la donna ha mentito poiché spinta da Yilmaz e Demir; non a caso, osserverà con attenzione tutti i documenti inerenti la questione ed avrà come la sensazione che la donna violentata da Ercüment sia Gülten. Una teoria che Sabahattin le confermerà quando avrà la certezza che la donna non potrà più andare avanti con l’investigazione per via degli ordini dall’alto.

Ma quanto successo verrà facilmente accantonato dai due fidanzati oppure rappresenterà un problema insormontabile per Sabahattin e Jülide?