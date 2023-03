Terra Amara: Saniye capirà che Gaffur è stato imbrogliato da Hatip!

Fin dalle prime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori hanno avuto modo di notare l’intelligenza della governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci): una caratteristica fondamentale che sarà utile alla donna per capire in che modo il losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat) è riuscito ad imbrogliare il marito Gaffur (Bülent Polat) facendogli contrarre un grosso debito con lui…

Terra Amara, news: Saniye scopre di essere stata derubata da Gaffur

Già sapete che tutto partirà quando, durante alcune compere per la festa di fidanzamento di Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol), Saniye scoprirà con estremo sgomento che Gaffur ha rubato l’oro che le apparteneva con il fine di rivenderlo.

Sotto shock, Saniye esigerà dall’uomo delle spiegazioni. A quel punto, Gaffur non potrà fare altro che ammettere di aver dovuto chiedere 100.000 lire turche a Hatip nel momento in cui alcuni criminali gli hanno sottratto tutta la sopracitata cifra che avrebbe dovuto consegnare a Hünkar Yaman (Vahide Perçin) da parte di un suo cliente.

Seppur sconcertata per l’azione imprudente commessa dal marito, Saniye dirà a Gaffur che sarà lei stessa a ripagare il debito contratto con il Tellidere, ma ovviamente farà anche delle “indagini” a riguardo…

Terra Amara, trame: Saniye indaga su Hatip

Occhio quindi a tutto quello che succederà in seguito: rivolgendo delle domande a diversi abitanti di Cukurova, Saniye finirà per scoprire che gli uomini che hanno derubato Gaffur sono stati ingaggiati proprio da Hatip, il quale ha poi finto di voler aiutare il marito per incastrarlo in un debito che non avrebbe mai potuto saldargli.

Non a caso, Saniye sceglierà di recarsi da Naciye (Şirin Öten), la moglie di Hatip, per chiederle se le dicerie sul conto del marito possano essere in qualche modo fondate. Ovviamente, visto che sarà ben cosciente dei traffici illeciti del suo sposo, Naciye non se la sentirà di scartare del tutto l’idea e, a sorpresa, sceglierà di offrire a Saniye il suo aiuto…

Terra Amara, spoiler: l’alleanza tra Naciye e Saniye mette in difficoltà Hatip

In che modo? Vi anticipiamo che Naciye ruberà a Hatip le chiavi della sua cassaforte e restituirà a Saniye il “pagherò” firmato da Gaffur, dandole il permesso di strapparlo col fine di cancellare il debito contratto con Tellidere. Come se non bastasse, Naciye consegnerà a Saniye 15.000 turche, ossia la somma che Gaffur era già riuscito a restituire a Hatip nell’attesa di arrivare alle 100.000 lire turche.

Una mossa, quella della signora Tellidere, che metterà in seria difficoltà Hatip e che lo manderà su tutte le furie una volta che scoprirà ciò che la moglie ha fatto intromettendosi nei suoi affari…