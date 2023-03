Terra Amara: Saniye scopre che Gaffur le sta mentendo! | Anticipazioni

Fino a quando Gaffur Taşkın (Bülent Polat) riuscirà a fare un doppio lavoro per ripagare il debito che ha contratto con il cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) senza che nessuno se ne accorga? In realtà, già dalle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’ex capomastro verrà colto in flagrante dalla moglie Saniye (Selin Yeninci). E da allora, purtroppo per lui, cominceranno dei nuovi guai…

Terra Amara, trama: Gaffur e i continui ricatti di Hatip

Già sapete che Gaffur verrà derubato da due brutti ceffi mentre avrà in tasca ben 100.000 lire turche da consegnare a Hünkar (Vahide Perçin). Inconsapevole del fatto che quegli uomini hanno agito per conto di Hatip, Gaffur non avrà il coraggio di dire alla sua signora di avere perso l’intero bottino, ragione per la quale chiederà proprio a Tellidere di prestargli la cifra che gli è stata illecitamente sottratta.

In un primo momento, Hatip si mostrerà comprensivo con Gaffur ma poi, col trascorrere dei giorni, si farà sempre più minaccioso con l’uomo, costringendolo a fargli dei piccoli favori. La situazione peggiorerà ulteriormente quando Tellider convincerà Gaffur ad acquistare dei polli di sua proprietà per un banchetto organizzato dai Yaman: i polli in questione risulteranno avariati e quasi tutti i partecipanti all’evento verranno portati d’urgenza in ospedale!

Terra Amara, spoiler: Saniye scopre che Gaffur fa un doppio lavoro

Da un lato, appena scoprirà ciò che ha fatto, Demir Yaman (Murat Ünalmış) non esiterà a rimuovere Gaffur dal ruolo di capomastro della tenuta e lo rimpiazzerà con Saniye, dall’altro il povero Taşkın sarà sempre più con le spalle al muro e dovrà accettare di lavorare in orari notturni pur di ripagare il grosso debito che ha contratto con Hatip.

Dato che agirà nell’ombra, una sua scappatella notturna verrà però notata da Saniye, che deciderà di seguirlo scoprendo che sta lavorando per conto di Hatip. Anche in questo caso, Gaffur sceglierà di non raccontare tutta la verità a Saniye, alla quale farà credere di avere un debito di gioco, di circa 20.000 lire, con Hatip (non menzionando minimamente le 100.000 lire).

Terra Amara, news: Hünkar aiuta Gaffur ma…

Occhio a come proseguirà la storia: possiamo anticiparvi che Hünkar si troverà ad origliare per caso un dialogo tra Saniye e Gaffur e capirà quello che l’ex capomastro ha fatto. Delusa dall’ennesimo atteggiamento sbagliato del suo sottoposto, la Yaman agirà in protezione di Saniye e si presenterà da Hatip con le 20.000 lire che Gaffur ha detto che gli deve, intimandogli di lasciarlo in pace ora che l’uomo ha saldato l’intero debito.

Tuttavia né Hünkar e né tanto meno Saniye immagineranno che, in realtà, il denaro che Gaffur deve a Hatip è molto di più di quanto ha dichiarato. Nonostante il gesto della Yaman, Gaffur dovrà infatti al Tellidere ancora 84.000 lire turche. Un'arma che il cattivissimo della telenovela utilizzerà, di fatto, per continuare a ricattarlo…