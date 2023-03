Terra Amara: Saniye scopre che Gaffur l’ha derubata! | Anticipazioni

Le bugie hanno le gambe corte e prima o poi vengono scoperte. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara è infatti in arrivo un bruttissima sorpresa per Saniye Taşkın (Selin Yeninci), che scoprirà con estremo sgomento che è il marito Gaffur (Bülent Polat) l’artefice di un furto che ha subito qualche mese prima…

Terra Amara, news: i preparativi per le nozze di Gülten e Çetin

La storyline si delineerà quando, superati tutti i contrasti e le tragedie capitate, la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) e il “tuttofare” Çetin Ciğerci (Aras Şenol) decideranno di organizzare nei minimi dettagli il loro matrimonio. Ovviamente, i due giovani potranno contare sul benestare di Gaffur – che acconsentirà alla relazione non appena apprenderà che l’uomo è disposto a sposare la sorella nonostante l’abuso che ha subito da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) – e su quello di Saniye, che un giorno deciderà di accompagnarli a fare tutte le compere utili per il fidanzamento.

Proprio in quell’occasione, la governante resterà esterrefatta quando il gioielliere le domanderà se lei e Gaffur abbiano nuovamente bisogno di vendere dell’oro, proprio come il marito ha fatto qualche tempo prima. Tali parole faranno ritornare nella mente di Saniye il furto di gioielli dei mesi precedenti, tant’è che comprenderà subito che è stato il marito a macchiarsi del “reato” per poi rigettare tutta la colpa su Çetin.

Terra Amara, spoiler: Saniye affronta Gaffur

Furiosa per come si sarà evoluta l’intera faccenda, Saniye affronterà quindi Gaffur, che a quel punto deciderà di non mentirle e le parlerà del debito che ha contratto con Hatip Tellidere (Mehmet Polat) quando degli uomini gli hanno rubato 100.000 lire turche che appartenevano a a Hünkar Yaman (Vahide Perçin).

Ovviamente, per cercare di giustificarsi, l’ex capomastro accentuerà il suo racconto, asserendo di essere stato aggredito da almeno cinque uomini bendati (che in realtà erano due), ma nonostante ciò Saniye continuerà ad essere arrabbiata con lui.

Anche se deciderà di non cacciarlo di casa per il bene della piccola orfanella Üzüm (Neva Pekuz), alla quale lui starà facendo a tutti gli effetti da padre, Saniye pretenderà che Gaffur si scusi con Çetin per averlo accusato di un furto che lui stesso aveva commesso e, tra le altre cose, dirà al consorte che da quel momento in poi penserà lei a come risolvere la scomoda situazione…

Terra Amara, trame: che cosa farà Saniye?

Possiamo infatti anticiparvi che, con il solito coraggio che l’ha contraddistinta fin dal primo episodio della telenovela, Saniye non esiterà a recarsi nell’ufficio di Hatip per affrontarlo e dirgli che, da quell’istante in avanti, penserà lei a ridargli le 84.000 lire turche che ancora Gaffur gli deve tra un pagamento e l’altro. Ma come reagirà il Tellidere di fronte alla proposta della donna? Seguici su Instagram.