Terra Amara: Şermin mette a Behice una scomoda “pulce nell’orecchio” | Anticipazioni

C’è una cosa che Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) ama fare parecchio, oltre che prendere di mira il pover ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Fin dalle prime puntate italiane di Terra Amara, la donna non ha mai esitato a parlare male della zia Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e del cugino Demir Yaman (Murat Ünalmış). Ed è quello che continuerà a fare, visto che metterà una scomoda pulce sul loro conto nell’orecchio della perfida Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu)…

Terra Amara, news: Behice e la guerra con Hünkar

Già sapete che, ad un certo punto, Behice metterà gli occhi su Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che vorrà cercare di conquistare ad ogni costo. Tuttavia, col trascorrere delle sue giornate a Cukurova, la zia di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si renderà conto di uno scomodo particolare, ossia che l’uomo nutre un profondo sentimento per Hünkar.

Proprio per questo, Behice tenterà a più riprese di far breccia nel cuore di Fekeli, impegnandosi per entrare a far parte delle donne di carità di Cukurova attive nelle opere di bene. Ad un certo punto, la donna penserà addirittura di candidarsi come presidente del gruppo, ma qualcosa andrà storto proprio a causa di Şermin…

Terra Amara, trame: Behice perde le “elezioni”

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, alla fine, Behice non riuscirà ad essere eletta proprio a causa di Şermin, che non si presenterà nel giorno prescelto per le votazioni, come invece le aveva promesso. Una mossa utilizzata da Şermin per non schierarsi apertamente contro la dispotica zia Hünkar, che le avrà teso la mano dopo che avrà salvato il piccolo Adnan dalle fiamme di un pericoloso incendio.

Fatto sta che tale comportamento non troverà il beneplacito di Behice, la quale chiederà subito a Şermin per quale motivo le abbia voltato le spalle in un momento così delicato. La spiegazione (a dir poco menzognera) della donna non tarderà ad arrivare…

Terra Amara, spoiler: Şermin mette una scomoda pulce nell’orecchio a Behice

Quando Behice sottolineerà che avrebbe potuto schierarsi perché ormai i parenti le hanno tolto tutto quanto, compresa la tenuta del padre Şerafettin in cui ha sempre abitato, Şermin svelerà che, dal suo punto di vista, i Yaman non esiterebbero ad ucciderla qualora dovesse fare loro un torto, poiché in passato l’hanno già fatto con il nipote Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Con la sua solita faccia tosta, Şermin tesserà dunque una serie di menzogne sull’omicidio di Ercüment, addossando ogni tipo di responsabilità su Hünkar e Demir. Parole a cui Behice darà un certo peso poiché ignorerà, esattamente come Şermin, che l’uomo è stato ucciso da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) perché aveva violentato Gülten Taşkın (Selin Genç). Resta quindi da capire quali strada aprirà questa rivelazione “falsata”… Seguici su Instagram.