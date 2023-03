Terra Amara: assurdo, Şermin si picchia da sola ma denuncia qualcun altro! Anticipazioni

Chi segue le puntate italiane di Terra Amara lo sa bene: quando l’intrigante Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) si mette in testa qualcosa, bisogna aspettarsi il peggio. Non a caso, la donna darà il via ad un nuovo folle piano per compromettere la nomea dell’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın)…

Terra Amara, trame: Şermin fa in modo che Jülide lasci Sabahattin

La storyline comincerà quando Şermin scoprirà con suo estremo sgomento che Sabahattin sta per contrarre matrimonio con l’affascinante Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero di Adana.

Dopo che avrà tentato invano di convincere il dottor Arcan a ritornare sui suoi passi, giurandogli che in caso contrario avrebbe fatto di tutto per rendere la sua vita un inferno, Şermin utilizzerà tutta la sua cattiveria per far credere a Jülide che lei sta ancora soffrendo per la sua rottura con Sabahattin, rimarcando che anche la figlia Betül non riesce ad accettare il fatto che il padre si stia per rifare una vita insieme ad un’altra donna.

In preda ai sensi di colpa perché non vorrà costruire la sua felicità alle spalle di qualcun altro, Jülide agirà di impulso e restituirà a Sabahattin l’anello che le ha regalato, ponendo di fatto fine al loro fidanzamento.

Terra Amara, trame: Sabahattin discute pesantemente con Şermin

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Visibilmente arrabbiato per come si sarà intromessa per l’ennesima volta nella sua vita, Sabahattin andrà nella nuova casa di Şermin e le intimerà di recarsi a casa di Jülide per scusarsi ed ammettere che le ha raccontato una serie di menzogne soltanto per “spingerla” a porre fine alla loro relazione (nella sua tela di bugie, infatti, Şermin avrà infatti raccontato a Jülide di voler salvare il suo matrimonio con Sabahattin poiché ancora profondamente innamorata di lui).

Disgustato per la faccia tosta dell’ex consorte, il dottor Arcan alzerà quindi più volte il tono della voce, salvo andarsene appena la Yaman lo manderà via. Un preambolo che farà da apripista al nuovo vile gesto della donna…

Terra Amara, spoiler: Şermin si picchia da sola e…

Possiamo infatti anticiparvi che, subito dopo la sfuriata, Şermin riterrà che Sabahattin debba pagare per l’ennesimo affronto che le ha fatto e si colpirà da sola in testa con un posacenere di marmo per riportare una lesione sulla fronte. Dopo ciò, la Yaman andrà alla guardia civile e denuncerà il marito per aggressione, esponendolo di fatto ad una pesante e menzognera accusa.

Resta quindi da capire in quale maniera agirà Sabahattin appena scoprirà che Şermin l’ha denunciato per qualcosa che non ha fatto, tacciandolo di essere un uomo violento. E, soprattutto, da che parte si schiererà Jülide quando il piano della “rivale” entrerà effettivamente in azione? Seguici su Instagram.