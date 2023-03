Terra Amara: Şermin sarà umiliata pubblicamente! Ecco perché | Anticipazioni

La perfida Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Ciò avverrà non soltanto per la falsa denuncia che farà ai danni dell’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), ma anche per via della sua relazione extraconiugale con Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Non a caso, proprio per questo, subirà un’umiliazione vera e propria in un bar di Cukurova…

Terra Amara, news: ecco perché Şermin denuncerà Sabahattin

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete sicuramente già che Şermin deciderà di denunciare Sabahattin dopo che sarà riuscita a mandare a monte il matrimonio di quest’ultimo con Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), l’affascinante nuovo Pubblico Ministero di Adana. In preda alla collera, il dottor Arcan penserà bene di affrontare la Yaman, che dal canto suo giurerà che farà il possibile per rendere un inferno la vita del suo ex.

Non a caso, dopo quell’incontro al fulmicotone, Şermin prenderà un posacenere in marmo e si colpirà da sola sulla fronte. Dopo ciò, si presenterà alla guardia civile e denuncerà Sabahattin, accusandolo (falsamente) di averla picchiata. Una denuncia che la Yaman presenterà anche a Jülide, che farà decisamente fatica a crederci (anche se Şermin utilizzerà come testimoni i vicini di casa, i quali diranno di aver sentito Arcan gridare).

Terra Amara, trame: Şermin continua a fare la ‘gatta morta’ con Hatip

In attesa di nuovi sviluppi per questa storyline legata a Sabahattin, Şermin continuerà ad utilizzare le sue “mosse illecite” anche con Hatip, visto che non smetterà di vederlo e di chiedergli a più riprese se intenda davvero lasciare la moglie Naciye Tellidere (Şirin Öten) – come le ha promesso – al fine di trasformarla nella sua nuova sposa.

Da un lato sarà chiaro che in realtà, da donnaiolo incallito, Hatip vuole mantenere Şermin come una delle sue tante amanti, dall’altro il Tellidere continuerà però a dare delle risposte piuttosto ambigue alla Yaman, che finirà per parlare della questione in un bar con l’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar).

Terra Amara, spoiler: Şermin umiliata pubblicamente

Partendo da questi presupposti, la figuraccia sarà dietro l’angolo: possiamo anticiparvi che anche Naciye si troverà nello stesso bar e sentirà la confessione di Şermin a Füsun. Già a conoscenza del tradimento, poiché tempo prima aveva fatto finire in carcere i due amanti, la signora Tellidere andrà su tutte le furie e finirà per insultare pubblicamente la Yaman, che dovrà lasciare l’attività commerciale dopo la brutta figura fatta.

Tuttavia, la furia di Naciye non si limiterà soltanto su Şermin: una volta che ritornerà a casa, la donna regalerà tutti i beni di lusso comprati da Hatip a degli emeriti sconosciuti, rinfacciando poi al consorte di non essere mai riuscito a restarle fedele. Insomma, la relazione scabrosa tra Hatip e Şermin rischierà di essere, ancora una volta, sulla bocca di tutti… Seguici su Instagram.