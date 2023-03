Terra Amara: Azize verrà investita, ecco da chi! | Anticipazioni

Ennesima disavventura per la simpatica “nonnina” Azize (Serpil Tamur) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna verrà infatti investita in piena notte da un personaggio che i telespettatori della telenovela conoscono benissimo. Vediamo insieme di chi si tratta…

Terra Amara, news: Azize lascia di notte la tenuta e…

La faccenda partirà quando, nel bel mezzo della notte, Azize sarà decisamente infastidita dal continuo russare della domestica Fadik (Polen Emre), chiamata a prendersi cura di lei 24 ore su 24. In un primo momento, la nonnina cercherà di svegliare l’inserviente ma, poiché non riuscirà nel suo intento, sceglierà di lasciare la camera da letto con indosso un soprabito.

Neanche a dirlo, Azize penserà bene di lasciare la tenuta per fare una passeggiata, nonostante l’orario notturno, e non si lascerà intimidire nemmeno dalla fitta pioggia, visto che porterà con sé un ombrello con il quale ripararsi. Partendo da questi presupposti, il pericoloso incidente non tarderà ad arrivare…

Terra Amara, spoiler: ecco chi investe Azize

Possiamo infatti anticiparvi che Azize incrocerà la sua strada con quella di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), quest’ultimo di ritorno dall’ospedale, dove si era appunto recato per fare visita al “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), colto da un brutto infarto. Dato il brutto tempo, Akkaya non si renderà conto della presenza di Azize in mezzo alla carreggiata e la investirà in pieno, facendole perdere i sensi.

Come facilmente prevedibile, Yilmaz presterà immediato soccorso a Azize e la porterà in ospedale, dove si troverà a donarle persino il sangue (poiché compatibile con il suo). Una mossa che di fatto salverà la vita della vecchietta, ormai affetta da diverso tempo da “demenza senile”.

Quello che accadrà ad Azize scuoterà profondamente Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e Demir (Murat Ünalmış). Quest’ultimo se la prenderà in particolar modo con Fadik per la mancata sorveglianza poiché troppo presa dal sonno e deciderà di licenziarla, salvo poi ritornare sui suoi passi e, su consiglio della madre, dirottarla sui lavoro in cucina.

Per la “nonnina”, secondo le intenzioni della figlia e del nipote, dovrà quindi essere assunta un’infermiera, certamente più in grado di badare ad ogni tipo di esigenza.

Tuttavia, ad indisporre Hünkar e Demir sarà anche il fatto che Azize è stata investita da Yilmaz. In un primo momento, se la prenderanno con il loro acerrimo nemico per ciò che ha fatto, ma poi diventeranno più comprensivi appena scopriranno che le ha donato il sangue. La tensione tra i rivali continuerà però ad essere abbastanza evidente…