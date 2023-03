Terra Amara: Yilmaz cerca di capire perché Fekeli ha avuto un infarto | Anticipazioni

L’infarto che avrà per protagonista Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) monopolizzerà in gran parte le puntate italiane di Terra Amara. In cerca di risposte su quanto accaduto al padrino, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si presenterà infatti alla porta di Hünkar (Vahide Perçin) e Demir (Murat Ünalmış), ma non avrà purtroppo le risposte che cercava…

Terra Amara, news: ecco perché Fekeli avrà un infarto

Già sapete che la storyline partirà nell’istante in cui Hünkar si sentirà minacciata da Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu). Quest’ultima le lascerà intendere di essere al corrente del fatto che Adnan è figlio di Yilmaz e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e non di Demir. Proprio per questo, per evitare che lo scandalo venga fuori, la Yaman deciderà di presentarsi alla porta di Ali Rahmet e gli farà giurare che non parlerà a nessuno di ciò che sta per dirgli.

Una volta fatto il giuramento, Fekeli si pentirà visto che comprenderà che Hünkar l’ha costretto con l’inganno a nascondere per sempre al figlioccio Yilmaz che è lui il vero padre di Adnan. In preda ai sensi di colpa, Ali Rahmet comincerà dunque a stare male e avrà un infarto. Il pronto intervento di Behice eviterà la tragedia, ma l’uomo passerà comunque tanto tempo in ospedale in stato di incoscienza…

Terra Amara, trame: Yilmaz vuole vederci chiaro!

Occhio dunque alle dinamiche che si innescheranno in seguito al malore del buon padrino: appena la domestica Nazire (Teksin Pircanli) lo metterà al corrente del fatto che è Hünkar l’ultima persona che Fekeli ha visto prima di stare male, Akkaya salirà nella sua auto in direzione della tenuta dei Yaman con il chiaro intento di farsi dire dalla matriarca che cosa possa avere comunicato di così tanto scottante ad Ali Rahmet.

Cogliendo un assist di Demir, Hünkar riuscirà però a nascondere la verità a Yilmaz, visto che gli dirà di essere andata da Fekeli semplicemente per renderlo partecipe dell’ultima sfuriata di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), “colpevole” di avere chiesto allo stesso Demir di controllare meglio Züleyha al fine di tenerla dalla sua famiglia…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz dà per buona la versione di Hünkar

Dato che, successivamente alla nascita del loro primogenito Kerem Alì, Müjgan si sarà mostrata più volte insofferente nei riguardi di Zuleyha, Yilmaz tenderà a dare per buona la versione di Hünkar, ragione per la quale intimerà alla moglie di smetterla una volta per tutte con la sua stupida ossessione.

Tuttavia, al contrario di Yilmaz, qualcun altro non crederà affatto alla versione fornita dalla Yaman. Possiamo infatti anticiparvi che Behice riterrà possibile che Hünkar abbia parlato a Fekeli delle vere origini di Adnan e cercherà di sfruttare quello che considererà a tutti gli effetti un vantaggio…