Terra Amara: Behice darà un consiglio (interessato) a Müjgan, ecco quale

Come reagirà la “furba” Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) nel momento in cui scoprirà che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) vuole porre fine al suo matrimonio con la nipote Müjgan (Melike İpek Yalova)? Appena comprenderà che l’uomo è disposto ad andare fino in fondo col suo proposito, la zietta studierà una controffensiva. Scopriamo quindi insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Züleyha spara a Demir

La vicenda si delineerà quando Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sparerà al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış); un’azione scellerata che deciderà di compiere quando l’imprenditore le impedirà di accedere nella tenuta ed incontrare i figli Adnan e Leyla poiché convinto del fatto che lei abbia intrecciato una relazione extraconiugale con Yilmaz.

Demir sarà infatti arrivato a questa conclusione, del tutto sbagliata, dopo aver visto un video equivoco (mandatogli da Müjgan) della moglie in compagnia di Akkaya. Stanca di subire dei soprusi per un adulterio che non avrà commesso, Züleyha cercherà dapprima di togliersi la vita, cospargendosi di benzina con l’intenzione di darsi fuoco, ma poi sceglierà di reagire nel peggiore dei modi e, dopo aver rubato una pistola ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), si dirigerà alla tenuta dei Yaman e sparerà dei colpi al petto di Demir, che verrà operato d’urgenza e le cui condizioni saranno gravissime…

Terra Amara, trame: Yilmaz vuole divorziare da Mujgan

Come facilmente prevedibile, le drammatiche circostanze genereranno delle ripercussioni anche in Müjgan: appena Züleyha verrà arrestata con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Demir, Yilmaz non riuscirà infatti a perdonare la dottoressa per tutta la spirale di violenza che ha indirettamente innescato inviando quel video al Yaman.

Proprio per questo, Yilmaz non ne vorrà sapere di tentare di ricucire il suo matrimonio con Müjgan, annunciandole che intende presentare un’istanza di divorzio per porre fine al loro matrimonio: nella richiesta, tra le altre cose, le farà presente che non deve in alcun modo impedirgli di vedere il figlioletto che condividono, ossia Kerem Alì, perché in quel caso richiederà l’affidamento esclusivo…

Terra Amara, spoiler: il consiglio interessato di Behice a Mujgan

Ovviamente, Mujgan cercherà invano di fare cambiare idea a Yilmaz, asserendo di essersi pentita di tutte le cattive azioni che ha commesso e supplicandogli di dare un’ulteriore possibilità al loro rapporto. Akkaya andrà però dritto per la sua strada, cosa che spingerà Behice a dare un consiglio, a dir poco “interessato”, alla nipote.

Eh sì: in pratica, dato che constaterà che Yilmaz non ha mai smesso di amare Züleyha ed andrà fino in fondo con il divorzio, Behice suggerirà a Müjgan di accettare la separazione per tentare di accaparrarsi alcuni beni materiali che Akkaya potrà certamente offrirle.

Insomma, Behice non si dispiacerà più di tanto per le beghe sentimentali della dottoressa, che a suo dire si sarà persino cercata, e le consiglierà di guardare il lato economico vantaggioso di tutta la faccenda. Inutile dire che Behice in tutto ciò avrà anche un secondo fine… Ma, alla fine dei giochi, Müjgan l'ascolterà?