La tragedia che colpirà la piccola Üzüm (Neva Pekuz) sarà uno degli snodi fondamentali delle prossime puntate italiane di Terra Amara. Dato che la madre della bambina morirà improvvisamente, Saniye (Selin Yeninci) si sentirà in dovere di accudirla e ciò finirà per riavvicinarla al marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat)…

Terra Amara, news: Üzüm resta orfana, ecco come…

La tragica storia prenderà il via nel momento in cui la mamma di Üzüm inizierà ad avere la febbre altissima. Saniye finirà dunque per allarmarsi quando noterà che la donna sputa sangue ogni volta che tossisce e, d’accordo con Hünkar (Vahide Perçin), deciderà di farla portare in ospedale affinché venga visitata.

Tuttavia, tale premura si rivelerà del tutto vana: i medici non potranno fare altro che diagnosticare alla donna un cancro alle via respiratorie ormai arrivato allo stadio finale. Non a caso, la donna morirà poche ore dopo lasciando di fatto sola Üzüm, visto che la bimba non avrà mai avuto un padre che si è preso cura di lei. Una tragedia che ovviamente spezzerà il cuore di Saniye, ma anche quello di tutti i residenti della famiglia Yaman, Demir (Murat Ünalmış) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) compresi.

Terra Amara, trame: Saniye diventata la “nuova mamma” di Üzüm

Proprio per questo, i Yaman non opporranno alcuna resistenza appena Saniye prenderà la decisione di occuparsi di Üzüm, portandola con sé nella tenuta e trattandola come se fosse sua figlia. Un gesto d’amore che la piccina interpreterà nel migliore dei modi, dato che inizierà a chiamare “mamma” la governante, la quale in quel rapporto sincero colmerà il vuoto per la maternità che le è stata a lungo negata a causa della sua sterilità.

Ma come reagirà, invece, Gaffur di fronte alla situazione venutasi a creare? A sorpresa, anche l’uomo si mostrerà abbastanza vicino a Üzüm, la quale farà però fatica a chiamarlo papà, a differenza del “mamma” detto a Saniye, perché non avrà mai conosciuto il suo e non saprà nemmeno se è vivo o morto. Tuttavia, le cose saranno destinate a cambiare all’improvviso…

Terra Amara, spoiler: che gioia per Gaffur! Üzüm lo chiama papà!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, al termine di un intenso pomeriggio dove la sorprenderà comprandole un bellissimo paio di scarpe da sostituire con le sue ormai rotte, Üzüm si lascerà letteralmente conquistare da Gaffur, tant’è che a sorpresa comincerà a chiamarlo papà, innescando in lui un immensa gioia.

Appena sentirà la bimba pronunciare quelle parole, Gaffur non riuscirà infatti a trattenere le lacrime e preferirà isolarsi in modo tale da non farsi vedere. In ogni caso, Saniye noterà subito la sua commozione e festeggerà insieme a lui, poiché certa del fatto che Üzüm è la “via” giusta da perseguire per formare quella famiglia che hanno tanto desiderato.

Insomma, finalmente una storia intrisa di buoni sentimenti nella telenovela turca che, in un certo senso, sembrerà destinata a riabilitare anche la figura di Gaffur… Seguici su Instagram.